Hiburan

Pelakon veteran, Datuk Eman Manan, 68, menyifatkan gelaran Datuk yang diterimanya sebagai tanda penghargaan atas perjalanan seninya yang panjang. Menurutnya, anugerah ini adalah untuk sumbangan yang dah lepas, bukan pula untuk menentukan hala tuju kerjaya dia lepas ni. Padu betul pendiriannya!

Eman telah dianugerahkan Darjah Kebesaran Dato’ Paduka Mahkota Terengganu (D.P.M.T.) bersempena Ulang Tahun Ke-64 Hari Keputeraan Sultan Terengganu pada 6 September lalu. Katanya, dia bersyukur sangat dengan pengiktirafan ini. Beliau menegaskan anugerah itu diberi kerana jasa yang sudah lepas, bukan yang akan datang. Sikap merendah diri yang buat kita respect!

Ditanya tentang kepentingan artis diiktiraf masa hidup, Eman setuju sangat. Menurutnya, yang menerima akan berasa bangga, dan kalau dah arwah, keluarga akan rasa jasa mereka dikenang. Betul tu, siapa je tak nak dihargai masa masih ada, kan?

Walaupun dah bergelar Datuk, Eman Manan tegaskan gelaran ini takkan ubah diri dia, termasuk soal bayaran atau pilih watak. Sebaliknya, dia nampak ini sebagai amanah yang lebih besar terhadap industri seni. Untuk pelakon muda, dia pesan yang lakonan ni satu ilmu yang kena dipelajari, "bukan seperti rumput di tepi jalan yang tumbuh sendiri apabila dipotong." Nasihat yang deep!

Terbaru, Eman kembali ke layar perak dengan watak Raja Iskandar, seorang pengganas, dalam filem Takluk 2: Op Daulat. Filem arahan Zulkarnain Azhar ini akan ditayangkan di pawagam mulai 26 November nanti. Eman selesa dengan pendekatan sendiri dalam menghayati watak. Dia siap mengaku tak suka bercakap dengan orang semasa berlakon sebab tidak mahu lari fokus. Wow, total immersion ni!

Takluk 2: Op Daulat adalah sekuel kepada Takluk: Lahad Datu, yang diinspirasikan dari peristiwa pencerobohan pengganas Sulu di Kampung Tanduo pada Februari 2013. Selain Eman, filem ni turut dibintangi Syafiq Kyle, Datuk Remy Ishak, Kamal Adli dan Sara Ali. Dah ready nak tengok Datuk Eman beraksi sebagai pengganas?