Zahid AF2: Nyanyi Kelab Malam Bukan Rendah Martabat, Rezeki Patut Disyukuri!

Hiburan

KUALA LUMPUR – Siapa kata nyanyi kat kelab malam tu merendahkan martabat seorang artis? Bagi juara Akademi Fantasia (AF) musim kedua, Zahid, pandangan macam tu dia campak tepi je. Menurut Zahid, tempat dia mencari rezeki tu tak sepatutnya dipertikaikan, malah patut disyukuri dan dihargai, tak kira la dekat mana posisi dia dalam industri hiburan sekarang. Betul juga tu, kan? Rezeki tu dari mana-mana.

Ramai yang tanya, kenapa saya menyanyi di kelab malam? Terpaksa tebalkan telinga dengan soalan macam tu, katanya dalam satu sidang media Gegar Vaganza Fantasi baru-baru ini. Kita faham sangat perasaan Zahid. Iyalah, orang luar ni memang suka sangat kan buat spekulasi dan bagi pandangan yang tak diminta. Tapi Zahid kata, yang paling penting adalah pandangan diri dia sendiri. At the end of the day, dia yang perlukan duit untuk makan minum dan perbelanjaan harian. Gitew!

Tak cukup dengan tu, Zahid juga cerita yang kelab malam ni sebenarnya banyak mengajar dia. Ini tempat dia bentuk pengalaman dan jadi penyanyi yang lebih baik, lebih tahan lasak walaupun dah lama tak keluar TV. Dia tak rasa merendahkan standard diri, malah merasakan kelab malam tu tempat terbaik untuk dia menyanyikan pelbagai lagu ikut cara dia sendiri. Power betul kan semangat Zahid ni?

Lagi satu, Zahid siap cabar diri nyanyi lagu macam-macam bahasa tau, macam Itali dan Sepanyol. Ini bukan biasa-biasa! Audiens kat kelab malam pun berbeza-beza latar belakang dan bangsa, jadi memang menguji kebolehan dia la. Pengalaman tiga tahun menyanyi di kelab malam ni la yang dia nak guna nanti untuk Gegar Vaganza (GV) musim ke-13. Fuh, memang persediaan mantap ni!

Zahid memang dah siap sedia nak terima segala kritikan masa GV nanti. Tapi dia dah bagi warning awal-awal: komen negatif yang nak menjatuhkan semangat dia tu, dia takkan layan. Buat rugi masa je katanya, lagi-lagi dah usia sekarang. Kalau layan, emosi sendiri terjejas, kerja pun susah nak jalan. Biarlah yang sebelah pihak sahaja bertepuk, ujarnya. Kena ada pendirian macam ni, barulah steady!

Memang patut dicontohi semangat Zahid ni. Biarlah orang nak kata apa pun, fokus pada kerja dan nikmati hasilnya. Kan bagus kalau semua orang ada pemikiran macam ni? Takde la banyak sangat ‘haters’ kat media sosial tu nanti. Apa pendapat korang?