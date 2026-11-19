Hiburan

Yuna, penyanyi-penulis lagu tersohor yang baru mencapai usia 40 tahun, secara terbuka menyatakan hasratnya untuk menghantar album studio terbarunya, 'Senjata', bertanding di pentas berprestij seperti Anugerah Juara Lagu (AJL), pertandingan muzik tahunan popular, dan Anugerah Industri Muzik (AIM), anugerah berprestij untuk industri muzik Malaysia. Ini bakal menamatkan 'cuti' empat tahunnya dari majlis anugerah muzik tempatan.

Menurut Yuna, album 'Senjata' memang layak bersaing kerana ia dihasilkan sepenuhnya di Malaysia. Pada majlis pelancaran album itu, Yuna meluahkan keterujaannya terhadap kebebasan kreatif yang ditawarkan oleh platform pertandingan sebegini. Ini album buatan Malaysia, jadi saya rasa memang patut kita bersaing di AJL dan AIM, katanya, sambil menambah, Bahagian paling seronok tentang AJL ialah diberi pentas dan kebebasan kreatif untuk mempersembahkan lagu. Jadi saya cakap pada pasukan saya, kalau kita masuk AJL, saya nak ada kapal lanun atas pentas!

Sebagai artis bebas, Yuna perlu menimbang masa, bajet, dan sokongan pasukan dengan teliti sebelum menyertai pertandingan berskala besar. Namun, katanya, jika ada sokongan dan peluang, mengapa tidak? Saya tak buat muzik ni seorang diri. Saya cipta dengan pasukan saya, dan mereka nak tengok saya masuk AJL. Saya okay je, dan ia akan jadi pengalaman yang menyeronokkan. Saya buat ni untuk peminat juga sebab saya terhutang budi pada mereka.

Ditanya lagu mana yang akan diketengahkan, Yuna berharap lagu utama, 'Senjata', akan menjadi pilihan kerana ia paling dekat di hatinya. Saya rasa 'Senjata' adalah lagu paling kuat sekarang ni, dan itulah yang saya betul-betul nak kongsi kreativiti saya melaluinya, tegasnya.

Jadi, peminat Yuna, siap sedia ke nak tengok pentas AJL digegarkan dengan persembahan ala kapal lanun? Jangan kata MAD tak payung!