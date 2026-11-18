Hiburan

Gempak habis! Selepas lebih tiga dekad mewarnai industri muzik Malaysia, kumpulan legenda Exists bersedia untuk menggamit semula nostalgia peminat dengan Konsert Exists Pulang Live In Johor Bahru. Konsert yang dinanti-nantikan ini akan berlangsung di EduCity Sports Complex, Iskandar Puteri, pada 9 Januari 2027. Bersedia, guys, untuk satu malam yang penuh dengan 'throwback' dan lagu-lagu power yang confirm buat korang 'sing along' sampai serak!

Apa yang paling buat kami teruja dan patut diangkat, konsert bertema 'Pulang' ini akan menghimpunkan tujuh anggota kumpulan itu! Ya, betul! Ini bukan main-main. Mamat dan Ezad selaku vokalis utama, Along dan Shah yang memang 'power' di posisi gitar, Musa di bass, Ujang dengan ketukan dram yang ikonik, serta Ajai di keyboard akan naik satu pentas yang sama! Fuh, nak nangis rasa bila teringat 'line-up' macam ni. Memang 'rare' dan patut sangat kita sambut kembalinya mereka ke tanah asal.

Bukan sekadar nak buat konsert biasa-biasa, persembahan mega ini penting sangat untuk Exists meraikan perjalanan muzik mereka. Kalau korang belum tahu, Exists ni kan bermula di Johor sebelum meletup jadi antara kumpulan paling popular kat Malaysia. Ajai sendiri kongsi rasa, katanya Johor ada nilai sentimental yang tersendiri sebab negeri tu lah titik permulaan Exists mengejar impian sebagai anak seni. Peluang untuk perform skala besar kat negeri sendiri ni, kata Ajai, bukan semata-mata tuntutan kerjaya, tapi satu cara nak hargai asal-usul yang membentuk identiti kumpulan ni. Kita pun setuju, balik ke akar umbi memang terbaik!

Musa pula tambah, konsert ni peluang terbaik untuk Exists hubungkan semula karya-karya dorang yang evergreen tu dengan peminat yang setia membesar dengan lagu-lagu mereka. Dia harap persembahan ni jadi pertemuan antara generasi — bayangkan, peminat otai yang dulu layan Exists masa muda, kini boleh kongsi pengalaman sama dengan anak-anak dorang! Kan sweet tu? Confirm satu dewan akan penuh emosi bila semua sama-sama 'sing along' lagu-lagu macam 'Untukmu Ibu', 'Julia', 'Jesnita', 'Bunga', 'Janji Padamu', dan 'Alasanmu'. Memang menusuk kalbu habis!

Konsert Exists Pulang ni dianjurkan bersama oleh Nusantara Live Entertainment dan Infinity Love Creative Ventures. Ini merupakan kerjasama kali kedua penganjur tersebut selepas penganjuran Wali Live In JB pada 3 Oktober lalu yang menarik kira-kira 14,000 penonton. Dengan rekod 'power' macam ni, konsert Exists confirm tak mengecewakan!

Dan yang paling hangat, wakil penganjur dah maklumkan sambutan untuk konsert Exists ni memang 'luar biasa'. Setakat ini, 50 peratus tiket dah pun selamat terjual! Ha, jangan fikir dua kali, nanti melepas pulak peluang nak 'pulang' bersama Exists dan cipta memori baru!