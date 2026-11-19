Hiburan

Gegar Vaganza Fantasia, atau kini dikenali sebagai Gegar Vaganza Musim 13 (GV13), adalah sebuah edisi khas yang diterbitkan sempena sambutan ulang tahun ke-30 Astro. Program realiti nyanyian nombor satu ini menampilkan kelainan besar dengan formula "Juara vs Juara", di mana bekas juara-juara program ikonik Akademi Fantasia (AF) berentap semula di satu pentas. Ia bertujuan mengubati kerinduan peminat tegar zaman kegemilangan AF, serta mencabar para juara ini untuk membuktikan kematangan vokal dan mengekalkan status mereka.

Konsert mingguan program ini bermula pada 8 November 2026 dan bersiaran secara langsung setiap Ahad, jam 9:00 malam. Sebelum konsert utama, dua konsert pengenalan khas, Konsert Pesta Sooka Ria dan Konsert Pesta Vaganza, telah ditayangkan pada 5 dan 6 November 2026.

Keputusan Minggu Kedua Tanpa Penyingkiran & Kejutan 'Hot Seat'

Konsert Minggu Kedua Gegar Vaganza Fantasia (GV13) yang berlangsung pada Ahad, 15 November 2026, berakhir tanpa sebarang penyingkiran. Stacy terus mengungguli tangga pertama dengan persembahan lagu "Mewangi" yang berjaya meraih markah tertinggi, 67.66%. Diikuti rapat di tempat kedua adalah Mawi dengan 60.93% markah menerusi lagu "Aku Yang Berdosa", manakala Firman di kedudukan ketiga dengan 57.11% untuk lagu "Saksama".

Manakala, Zahid menduduki tangga keempat dengan 52.41% untuk lagu "Jampi" dan Mila di tangga kelima dengan 51.91% untuk "Pematah Hati". Faizul pula meraih 50.00% markah dengan lagu "Mimpi", meletakkannya di tempat keenam. Vince berada di kedudukan ketujuh dengan 49.19% ("Hasrat"), diikuti Faizal dengan 43.80% ("Bahagiamu Deritaku"), dan Shahir di tempat kesembilan dengan 37.82% ("Hidup Dalam Mati").

Apa yang lebih menarik, empat alumni Akademi Fantasia telah diumumkan secara rasmi menyertai persaingan utama bermula Konsert Minggu Ketiga. Mereka ini berjaya mengisi 'hot seat' menerusi undian peminat, dengan Akim Ahmad mendahului dengan 25% undian, diikuti Farah Anuar (16%), Felix Agus (13%), dan Ara Johari (9%).

Barisan Juara AF & Pesaing 'Hot Seat' Bersatu

Secara keseluruhan, Gegar Vaganza Fantasia Musim 13 kini menghimpunkan 13 peserta yang semuanya berstatus juara atau alumni Akademi Fantasia. Sembilan juara AF yang bertanding sebelum ini ialah Vince Chong (AF1), Zahid Baharuddin (AF2), Mawi (AF3), Faizal Ramly (AF4), Mila Jirin (AF5), Stacy Anam (AF6), Shahir Zawawi (AF8), Faizul Sany (AF2013), dan Firman Bansir (AF2014).

Kini, Akim Ahmad (AF7), Farah Anuar (AF2), Felix Agus (AF3), dan Ara Johari (AF2016) akan turut sama berentap dengan sembilan juara sedia ada ini. Ini pastinya akan meningkatkan lagi persaingan untuk merebut gelaran "Juara Antara Juara" yang menjadi taruhan.

Lagu Tugasan Minggu Ketiga & Barisan Penilai

Untuk Konsert Minggu Ketiga yang akan bersiaran pada Ahad, 22 November 2026, para peserta sudah pun menerima lagu tugasan masing-masing. Stacy akan membawakan "Makhluk Tuhan Paling Seksi" nyanyian Mulan Jameela, manakala Mawi bakal mendendangkan "Intifada" oleh Rabbani. Firman akan menyampaikan lagu "Gerhana Cinta Luka" (Iklim), Zahid dengan "Biarlah Bulan Bicara" (Broery Marantika), dan Mila pula akan menyanyikan "Aku Takkan Bersuara" (Nike Ardilla).

Faizul diberi tugasan "Hilang Naluri" (On’ce Mekel), Vince dengan "Bunga Gitar" (Tan Sri P. Ramlee), Faizal pula akan mencuba "Smells Like Teen Spirit" (Nirvana), dan Shahir akan mendendangkan "Andalusia" (Dato’ M. Nasir).

Dalam mencari juara antara juara, barisan juri tetap yang menggalas tanggungjawab menilai persembahan adalah tiga tokoh ikonik industri muzik Nusantara: Datuk Ramli MS (Tok Ram), Hetty Koes Endang (Bunda Hetty), dan Datuk Syafinaz Selamat. Mereka akan memastikan kualiti penjurian kekal tinggi sepanjang 12 minggu konsert berlangsung. Gandingan pengacara pula menampilkan Nabil Ahmad dan Sherry Alhadad .

Bagaimana Menonton & Mengundi

Siaran langsung Gegar Vaganza Fantasia (GV13) boleh disaksikan setiap hari Ahad, jam 9:00 malam, bermula 8 November 2026. Penonton boleh menontonnya di saluran Astro Ria (Saluran 104), Astro X3, atau menstrim secara fleksibel melalui aplikasi Sooka serta platform Astro GO. Bagi peminat yang ingin merasai sendiri suasana konsert, lokasi fizikal persembahan adalah di Auditorium Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA).

Sistem pemarkahan pula adalah 90% daripada juri profesional dan 10% daripada undian peminat melalui GVUNDI. Untuk mengundi, penonton boleh melayari portal rasmi Gempak Gegar Vaganza dan klik pautan undian ke aplikasi WhatsApp. Setiap pengguna diberikan lima kredit undian percuma setiap hari, dibuka dari jam 12:01 pagi Isnin hingga pengumuman penutupan undian pada konsert Ahad berikutnya. Undian ini juga turut menentukan pemenang mingguan "Bintang Paling Power" yang akan membawa pulang hadiah wang tunai RM2,500. Dengan penambahan empat lagi peserta hot seat, agaknya siapa pula yang akan menyinar minggu depan?