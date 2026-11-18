Hiburan

Penat mengharungi pelbagai liku kehidupan, termasuk kegagalan rumah tangga sebelum ini, usahawan sensasi Datuk Seri Vida akhirnya ambil keputusan nak fokus pada diri sendiri. Dia nak nikmati kebahagiaan dan merasai pengalaman bercinta yang sebelum ini terpendam jauh dalam hati.

Biarpun dah terima lamaran daripada kekasih hatinya, Datuk Fazley Yaakob, Vida, atau nama sebenarnya Datuk Seri Hasmiza Othman, tak nak terburu-buru melangkah ke fasa perkahwinan. Sebaliknya, dia pilih untuk enjoy setiap proses dalam hubungan yang sedang dibina ini. Bagi Vida, kebahagiaan itu bukan cuma tentang ada pasangan hidup, tapi lebih kepada merasa dihargai dan dilayan dengan baik oleh insan tersayang. Sesuatu yang dia akui, tak pernah betul-betul dia nikmati sebelum ni.

“Saya nak rasa cinta sejati bukan dalam keadaan tergesa-gesa. Hidup ini panjang, jadi saya ingin sampai ke titik paling indah dalam alam perkahwinan,” katanya. Mana taknya, lamaran yang diterima tu pun bukannya calang-calang, siap guna 1,200 dron sampai tular dalam media sosial! Memang terasa macam puteri la kan?

Di sebalik keterujaan tu, Vida menegaskan kebahagiaan dan restu anak-anak tetap jadi keutamaan sebelum dia melangkah ke fasa baru dengan Fazley. Dia nak pastikan semua anak daripada kedua-dua belah keluarga dapat menerima kehadiran satu sama lain dan mampu bina sebuah keluarga bahagia nanti. Menurut Vida lagi, dia nak semua anak-anak berkawan, berbaik-baik, dan bersatu, sebab semua yang dia buat adalah untuk mereka. Sebab tu, sebelum terima lamaran Fazley, dia dah dapatkan restu daripada Cik B dan Kacak dulu.

Vida sendiri menyifatkan lamaran tu sebagai satu penghargaan yang tak akan dia lupakan. Siap rasa macam dapat ‘queen treatment’ dan berterima kasih kepada ‘my king’ dia. Dia berharap hubungan mereka ni jadi permulaan untuk kehidupan lebih bahagia bersama keluarga.

Tak berdiam diri dengan kecaman netizen yang mempersoalkan tindakannya menikmati fasa percintaan sebelum mendirikan rumah tangga, Vida ada pesanan dia sendiri. Dia menjelaskan bahawa dia mahu merasai cinta yang sebenar, sebab perasaan tu perlu dibina secara berperingkat. Kalau boleh, dia nak nikmati setiap proses tu kerana sebelum ini dia tak pernah merasai layanan dan pengalaman sebegitu.

Sementara itu, Fazley pula menegaskan lamaran menerusi siaran langsung dengan dron di KLCC tu bukan gimik pemasaran atau sekadar content media sosial. Tapi, ia adalah bukti keseriusan dia terhadap Vida selepas macam-macam persoalan timbul pasal hubungan mereka. Hari itu, katanya, adalah jawapan kepada semua persoalan sama ada mereka benar-benar bercinta atau sudah berkahwin. Dia tetap memegang adat dan mereka akan melalui proses merisik, bertunang, dan bernikah. Lamaran dron itu hanyalah langkah pertama untuk menghantar cincin tanda mengikut adat, tapi dengan cara generasi Z.

Perkahwinan mereka dijangka akan berlangsung pada tahun depan. Namun, tarikh spesifik belum ditetapkan lagi sebab belum melalui fasa perbincangan dengan pihak keluarga. Fazley rasa, mereka perlu tamatkan tahun 2026 ini dengan sesuatu yang ‘mega’, tapi niat utama adalah untuk membuktikan kepada anak-anak bahawa hubungan ini memang serius. “Semoga ini adalah permulaan kepada kami untuk sampai ke pintu syurga tertinggi,” katanya.

Fazley turut menyifatkan Vida sebagai seorang wanita yang mudah bertolak ansur dan memiliki jiwa positif, mudah dipujuk, manja, merendah diri dan berhati lembut.