Gaya Hidup

Siapa je tak pernah struggle nak buka tin makanan, kan? Tarik cincin tu punya susah, kadang tercabut, kadang takut jari terhiris. Adoi, stress!

Tapi sekarang, lupakan semua masalah tu sebab ada satu hack dapur yang tengah viral gila kat media sosial, boleh buat kerja ni settle dalam beberapa saat je. Yang paling best? Korang cuma perlukan satu benda je, yang confirm ada dalam setiap dapur: sudu!

Tak perlu nak guna kudrat superhero ke, pisau bahaya ke, atau gerakan pelik-pelik. Dengan trick ni, penutup tin tu boleh terbuka lagi senang dan paling penting, kurangkan risiko jari terpotong kat tepi tin yang tajam tu. Ini memang salah satu hack yang bila dah cuba, korang akan garu kepala sendiri, kenapa la tak tahu benda ni dari dulu?! Tak hairanlah kalau benda ni makin viral kat TikTok dengan Instagram.

Caranya mudah sangat. Sebelum korang tarik cincin besi tin tu, ambil satu sudu dan masukkan melalui cincin tu. Kemudian, gunakan sudu tu macam tuas, tarik je ke atas. Dengan cara ni, daya ungkit yang lebih besar dapat dihasilkan tanpa perlu jari korang menekan kuat-kuat, dan penutup tin pun akan terbuka dengan sangat mudah.

Sudu tu berfungsi macam pengungkit, bagi genggaman yang lebih baik dan lebih banyak daya dengan usaha yang kurang. Pada masa yang sama, tak perlu dah nak dekatkan jari korang dengan tepi tin yang tajam tu, jadi kuranglah risiko nak tercedera. Memang selamat dan efisien!

Kadang-kadang, penyelesaian paling genius tu memang yang paling simple, kan? Satu sudu biasa yang ada kat setiap dapur tu boleh buat kerja buka tin jadi lebih senang, lebih selamat, dan kuranglah sakit hati. Tak payah dah nak bergusti dengan cincin tin atau takut tangan tergelincir. Next time nak buka tin, terus capai sudu. Konfem korang akan rasa macam genius dapur!