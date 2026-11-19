Hiburan

Pelakon baru, Idan Aedan, berkongsi nasihat penting buat peminat dan rakan artis. Katanya, janganlah sampai terlalu obses dengan selebriti kegemaran sampai melaga-lagakan sesama artis yang elok-elok tak ada perselisihan.

Idan, atau nama sebenarnya Muhammad Shahidan Abdullah yang berusia 22 tahun tu, tekan betul-betul yang peminat kena pandai bezakan antara minat dan sikap terlalu taasub pada penggiat seni. Minat itu biasa, tapi kalau dah obses, itu dah tak sihat dah, bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri pun tak elok.

Yang paling penting, jangan sampai abaikan orang tersayang, kerana terlalu obses dengan seseorang boleh membuatkan keluarga sendiri terlepas pandang, Idan mengingatkan. Nak hadir macam-macam acara artis tu tak salah, tapi kalau hubungan dengan keluarga dah hancur, buat apa kan? Kena bertenang dan fikir apa yang betul-betul penting dalam hidup.

Janganlah Jadi "Batu Api"!

Idan turut mengulas tentang sikap segelintir peminat yang suka sangat nak melaga-lagakan selebriti. Katanya, peminat kena faham yang setiap penggiat seni ni ada perjalanan kerjaya dan sasaran masing-masing. Jadi, tak perlulah nak membanding-bandingkan atau sengaja nak cetuskan gaduh antara artis.

Idan menjelaskan bahawa dalam industri ini ada ramai penggiat seni dan mereka sebenarnya tidak bersaing sesama sendiri. Walaupun ada projek artis tu yang 'meletup' gila dan yang lain tak berapa, itu semua rezeki masing-masing. Tak eloklah nak laga-lagakan, baik sokong industri secara keseluruhan, baru lah best!

Nasihat Idan Untuk Pelakon Pula

Tak cukup dengan peminat, Idan Aedan pun ada nasihat untuk rakan-rakan pelakon. Katanya, pelakon sendiri kena bijak mengawal keadaan dan jangan mudah sangat terpengaruh dengan provokasi dari "batu api" yang cuba nak cetuskan perselisihan.

Dalam mana-mana bidang pun memang akan ada orang yang suka buat hal. Jadi, pelakon tu sendiri kena pandai pilih dan nilai apa yang patut layan, apa yang patut buang jauh-jauh. Idan mempersoalkan kenapa perlu mengambil perkara itu terlalu peribadi kalau tiada apa-apa masalah. Kena ingat, dalam industri ni semua berkawan dan saling kenal. Jadi, jangan layan sangat benda-benda negatif.

Cuma, kalau dah sampai tahap melaga-lagakan tu dah membahayakan, barulah perlu dinasihatkan, sama ada oleh pelakon sendiri atau secara profesional oleh pihak pengurusan. Betul tak cakap Idan ni? Jangan sampai 'minat' bertukar jadi 'musibat' sudahlah!