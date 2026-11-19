Hiburan

Pelakon veteran Norlia Ghani baru-baru ini `buka mulut` pasal `preferensi` dia dalam `bab` `berkumpulan`. Norlia, yang kini berusia 78 tahun, lebih selesa dengan cara kerja sendiri dan tidak berminat menyertai mana-mana geng artis.

`Lone Wolf` Dengan `Vibe` Tersendiri

`Nek Nor` `jelas` `tak berminat` nak `join` mana-mana `kumpulan` atau `geng artis`, `lagi-lagi` `kelompok` `golongan elit` yang `penuh` dengan `orang kenamaan`. `Aduh`, `direct` betul `statement` `Nek Nor` kita ni! Bukan calang-calang `orang` yang `berani` `sound` `macam ni`, `kan`? Dia `kata` dia `lebih selesa` `bergerak` `sendiri` `sebab` pendekatan tu `mudahkan` dia `bergaul` dengan `sesiapa sahaja`.

`Selain itu`, `Nek Nor` `juga` `menjelaskan` `yang` dia `tak cerewet` `bila` `terima` `tawaran kerja`. Ini `memang rare`! `Mentaliti` `macam ni` `memang `patut` `dipuji` `sebab` `menunjukkan` `sikap` `profesional` `dan` `merendah diri` `walaupun` `dah` `senior` `dalam industri`.

"Setakat ini saya tidak menyertai mana-mana kumpulan artis. Saya buat sendiri (kandungan) di TikTok," `kata` Norlia. `Haa`, `tengok`, `dahsyat` `Nek Nor` ni, `dah jadi` `content creator` `sendiri` `kat TikTok` `tau`!

`Geng Datin-Datin` VS `Kumpulan Simple`: Satu `Perspektif` `Segar`

`Part` yang `paling` `menarik perhatian`, `Nek Nor` `selamba` `je` `menjelaskan` `kenapa` dia `tak masuk` `geng elit` ni. "Perasan tak sebenarnya saya tidak masuk dalam kumpulan artis elit yang semuanya Datin-Datin," `ujarnya` dengan `penuh `keyakinan`. `Pergh`, `frank` `giler`! `Statement` `ni` `macam` `membuatkan` kita `terfikir`, `adakah` `gelaran` `Datin` `ni` `datang` `dengan` `satu` `set` `peraturan` `sosial` `tersendiri` `dalam kalangan` `selebriti`? `Tak mainlah` `status-status` `ni` `bagi` `dia`, `yang penting` `keselesaan` `dan` `kebolehan` `nak `buat` `kerja`.

`Nek Nor` `ni` `jelaskan` `lagi`, `kumpulan` dia `pulak` `lebih simple`, `maksudnya` `tidak memilih` `kerja` dan `senang` `untuk` `berbincang` `mengenai` `sesuatu` `pekerjaan`. `Pendekatan` `ini` `bukan saja` `praktikal` `tapi` `juga` `menunjukkan` `bahawa` `kualiti` `kerja` `dan` `hubungan` `profesional` `lebih penting` `daripada` `status` `atau` `lingkungan` `sosial` `tertentu`.

`TikTok Power` dan `Vibe Positif` `Dari Legenda`

`Walaupun` dah `senior`, Norlia `ni` `aktif` `pulak` `buat` `content` kat `TikTok`. `Memang padu` `Nek Nor` `kita`! `Pada usia` `78 tahun`, `bukannya` `senang` `nak `ikut` `trend` `platform` `media sosial` `macam TikTok` `ni`. `Kagum` `kita` `dengan` `semangat` `dia` `yang` `tak pernah` `padam` `untuk` `kekal` `relevan` `dan` `menghiburkan`.

Dia `syukur` `sangat` `sebab` `setakat ini` `tiada` `rakan artis` `yang menyindir` `atau` `memandang serong` `terhadap` `tindakannya` `aktif` `menghasilkan` `kandungan` `di TikTok` `walaupun` `sudah berusia`. `Baguslah`, `supportive` `semua` `kawan-kawan` `dia`! `Ini `menunjukkan` `bahawa` `industri` `seni` `kita` `semakin` `terbuka` `dan` `menghargai` `usaha` `setiap` `artis`, `tanpa` `mengira` `usia`.

`Nek Nor` `turut` `jelas` `yang` dia `sentiasa` `memastikan` `setiap` `video` `yang` `dihasilkan` `tidak` `keterlaluan` `atau` `menimbulkan` `rasa janggal` `dalam kalangan` `penonton`. `Ini baru` `betul-betul` `professional`, `kan`? `Jaga kualiti`, `jaga sensitiviti`, `barulah` `content` `kita` `disukai ramai` `dan` `takde` `lah` `orang` `nak `kecam`. `Memang` `bijak` `Nek Nor` `kita` `menguruskan` `imej` `dan` `kandungan` `dia` `di `platform` `moden` `ni`.

`So`, `korang` `rasa` `macam mana` `dengan` `pendirian` `Nek Nor` `ni`? `Patut` `jadi contoh` `ke` `untuk` `artis-artis` `lain` `yang` `mungkin` `terlalu` `terikat` `dengan` `geng` `dan` `gelaran`? `Cuba` `share` `sikit` `pendapat` `korang` `kat komen` `bawah`!