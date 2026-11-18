Hiburan

Pelakon Riena Diana baru-baru ini menyuarakan pujiannya terhadap rakan artis, Izzue Islam, terutama tentang pendekatan Izzue yang sangat menjaga batas dan tidak bersentuhan dengan mana-mana wanita ketika penggambaran drama. Kitorang tahu, bukan senang nak jumpa hero yang betul-betul menjaga batasan macam ni, kan?

Riena, yang dah beberapa kali berlakon dengan Izzue, berkongsi pengalaman manisnya. Menurut Riena, Izzue memang tak pernah sentuh dia dan sentiasa bijak menggunakan teknik kamera serta mengatur posisi gerak badan untuk mengelakkan babak bersentuhan yang tak perlu. Fuh, memang powerlah skill Izzue ni! Teknik 'main angle kamera' tu memang selalu jadi penyelamat.

Kata Riena, "Dah beberapa kali berlakon dengan Izzue, sememangnya tidak pernah sentuh saya dan hanya main angle kamera sahaja." Riena juga berkata dia selesa digandingkan dengan Izzue dalam mana-mana drama. Riena menyifatkan Izzue sebagai lelaki yang disenangi atau sering dilabelkan dengan gelaran 'green flag'.

Pujian Riena ni timbul di ruangan komen media sosial, bila dia turut bersetuju dengan pandangan pengguna lain yang memuji Izzue. Dalam satu hantaran di laman Threads, seorang pengguna turut memuji lakonan Izzue yang bijak menggunakan teknik kamera ketika berlakon babak bersalaman dengan aktres Dian P. Ramlee dalam drama terbaharu mereka, Suamiku Anak Mak.

Memang wajar lah Izzue dapat gelaran hero 'green flag', kerana Riena menyifatkannya sebagai salah seorang hero yang dihormati dan selesa untuk bekerja bersama. Bukan semua aktor boleh maintain profesionalisme macam ni, kan? Apa pendapat korang, setuju ke dengan Riena Diana?