Hiburan

Syarikat produksi Global Station Sdn Bhd mengumumkan mereka mengambil serius dakwaan gangguan seksual yang dibangkitkan oleh seorang pelakon wanita. Isu ini timbul ketika pelakon terbabit sedang menjalani penggambaran drama, dan Global Station menegaskan komitmen mereka dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam produksi.

Dalam kenyataan yang dikeluarkan pada hari Rabu, Global Station memaklumkan bahawa mereka amat menghargai keberanian pihak yang tampil berkongsi maklumat tentang pengalaman mereka. Ini menunjukkan mereka betul-betul memberikan perhatian penuh terhadap perkara ini, bukan sekadar lepas tangan atau buat-buat tak nampak.

Bagaimana Global Station Menangani Isu Sensitif Ini?

Global Station menjelaskan beberapa langkah penting yang sedang mereka ambil untuk menangani dakwaan ini secara sistematik dan adil. Pertama sekali, mereka menegaskan bahawa mereka memandang serius aspek keselamatan dan kesejahteraan setiap individu yang terlibat dalam mana-mana produksi mereka.

Untuk mendapatkan gambaran yang paling jelas dan tepat, syarikat ini sedang dalam proses untuk memahami situasi sebenar yang berlaku. Ini penting sebelum mereka dapat menentukan tindakan sewajarnya mengikut bidang kuasa syarikat. Pendek kata, takkan ada tindakan melulu. Mereka berjanji akan bertindak secara adil dan bertanggungjawab terhadap sebarang perkara di bawah bidang kuasa mereka.

Kerjasama Penuh dengan Pihak Berkuasa & Jaminan Keadilan

Global Station turut mengesahkan bahawa mereka sudah maklum tentang laporan polis yang telah dibuat berkaitan dengan isu gangguan seksual ini. Mereka menyatakan kesediaan penuh untuk memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa, sekiranya diperlukan, bagi membantu siasatan yang sedang berjalan.

Hormati Privasi, Elak Spekulasi Tak Berasas

Pada masa yang sama, dalam kenyataan mereka, Global Station turut membuat permohonan kepada orang ramai. Mereka meminta agar semua pihak menghormati privasi semua individu yang terlibat dalam isu ini. Selain itu, mereka juga mengingatkan agar masyarakat mengelak daripada membuat sebarang spekulasi atau andaian yang tidak berasas selagi perkara ini belum diselesaikan secara rasmi.

Perkembangan lanjut mengenai isu ini ditunggu.