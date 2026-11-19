Hiburan

Penyanyi popular Malaysia, Ernie Zakri, memang serius nak pastikan album terbarunya, Atma, betul-betul melekat di hati pendengar! Siap nekad nak terus mempromosikan lagu-lagu dari album tu sampai tahun depan, semata-mata nak pastikan setiap karya dia difahami dengan jelas. Fuh, kalau dah macam ni punya komitmen, memang patutlah Ernie ni antara yang terbaik. Bukan calang-calang artis boleh buat macam ni, kan?

Antara lagu yang paling Ernie banggakan dalam album Atma ialah Sejambak Bunga. Dia mahu terus memperjuangkan lagu itu dan membawanya ke pentas-pentas lain. Dengar je dia cakap macam tu, kita dah boleh bayang dah betapa mendalamnya emosi dalam lagu tu. Mesti ada 'jiwa' sangat-sangat sampai dia nak 'fight' habis-habisan!

Bila ditanya pasal peluang Sejambak Bunga nak ke Anugerah Juara Lagu (AJL) ke-41, Ernie bersyukur gila kalau lagu tu terpilih, tapi dia cool je tak letak jangkaan tinggi. "Terus-terang saya tidak membayangkan apa-apa. Jika ada rezeki untuk ke AJL, Insya-Allah saya akan memberikan yang terbaik," katanya. Walaupun tak nak berharap sangat, kita tahu Ernie mesti dah ready nak ‘all out’ kalau diberi peluang. Memang takkan hampakan peminat punya!

Bukan itu je, Ernie sempat tabur 'hint' yang dia akan ada kejutan istimewa untuk peminatnya pada tahun depan. Walaupun kita dah cuba korek, dia tetap enggan ulas lanjut sebab nak simpan benda ni jadi 'surprise' khas buat peminat setia. "Saya hanya boleh katakan tahun depan akan menjadi tahun yang menarik untuk peminat-peminat saya. InsyaAllah," ujarnya. Aduh, memang nak buat kita tak senang duduklah ni! Cepatlah tahun depan!

Album Atma ni ada tujuh trek kesemuanya. Dimulakan dengan intro Finding The Music, diikuti lima lagu utama iaitu Racun, Sejambak Bunga, Pinta, Dendam Dalam Duka dan lagu eponim, ATMA. Kemudian diakhiri pula dengan trek penutup berjudul Finito. Dengar je tajuk-tajuk lagu, dah rasa aura misteri dan mendalam. Bolehlah kita layan lagu-lagu ni sementara tunggu 'surprise' tahun depan tu sampai, kan? Apa agaknya ya kejutan besar tu?