Hiburan

Pelakon Puteri Balqis nampaknya tak duduk diam bila ada individu berani mengkritik penampilannya, aura, dan cara dia bekerja. Selepas beberapa kenyataan yang tular di media sosial, Balqis akhirnya tampil membidas kecaman tersebut dengan cara tersendiri.

Menerusi perkongsian di Instagram, Puteri Balqis dipercayai membalas kritikan pedas seorang individu yang secara spesifik menyentuh tentang bagaimana dia muncul di mata umum, karisma yang ada, dan juga etika kerjanya dalam industri seni. Memang isu-isu sensitif buat seorang artis, kan? Kritikan sebegini memang boleh buat sesiapa pun 'terangkat'!

Balqis dipercayai membalas dengan kata-kata, "Tunang Dan Bapak Aku Datang, Teruk ‘Artis’ Kau Kena ‘Overshadow’, Kaliamak Betul." Fuh, ayat ni memang deep, siap kaitkan tunang dengan bapak sekali untuk ‘overshadow’ artis yang dikatakan hambar tu. Bukan calang-calang punya bidasan, ini memang stail Puteri Balqis yang kita kenal!

Agak-agak siapa yang ‘artis’ dimaksudkan Balqis ni? Cuba spill tea sikit!