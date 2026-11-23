Hiburan

Pelakon Yuna Rahim telah meluahkan rasa kagum dengan kemampuan lakonan aktor Zarif Ghazzi, menyifatkan Zarif mempunyai bakat besar dalam menghayati setiap watak yang dibawakan. Menurut Yuna, Zarif berjaya menampilkan ekspresi wajah yang sangat natural dan bersahaja, sampai penonton pun boleh turut merasai emosi yang ingin disampaikan menerusi wataknya.

Yuna turut memuji keberanian Zarif yang tidak cuba mengekalkan imej 'macho' ketika berlakon.

Yuna juga menambah, ekspresi wajah Zarif sangat ikhlas ketika membawa sesuatu watak. Beliau menyifatkan Zarif sebagai antara pelapis baharu yang disokong dan menggesanya terus berusaha.

Menurut Yuna, perkara paling menarik perhatian dia ialah keberanian Zarif memberikan sepenuh jiwa masa bawa babak sedih atau marah. Dia tak kisah pun kalau wajahnya nampak tak 'macho' demi nak jaga imej. Kata Yuna, "Saya memang sangat memuji lakonan dia. Kalau babak menangis, dia tidak kisah wajahnya kelihatan tidak macho dan memang berikan sepenuhnya. Kalau marah pula, memang terasa sungguh-sungguh!"

Lepas Yuna kongsi pendapat dia, ramai netizen pun bersetuju bulat-bulat tau. Mereka memang sifatkan Zarif ni antara pelakon baharu yang ada potensi besar untuk pergi jauh dalam industri seni kita. Betul lah tu, kalau dah ikhlas berlakon, memang ramai sayang!