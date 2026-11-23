Hiburan

Penyanyi Ara Johari, atau nama sebenarnya Nurfarrah Izzatie Johari, 27, memang nampak komited habis! Walaupun bakal sibuk dengan sesi latihan untuk program realiti Gegar Vaganza Fantasia (GVF), dia tak tolak langsung tawaran nyanyian lain.

"Tak tolak!" katanya lagi. Malah, jadual seninya memang padat dengan persembahan. Ara ditemui selepas Showcase Sedekad Bersuara yang berlangsung di Ampang, Kuala Lumpur, pada Jumaat 20 November.

Ara terkejut bila diumumkan sebagai antara peserta yang berjaya melayakkan diri ke kerusi hot seat GVF bersama tiga peserta lain. Tapi, perasaan terkejut tu bercampur dengan cuak jugak. Dia akui agak takut sebab kena bersaing dengan senior yang ada lebih banyak pengalaman.

Dia mengaku baru 10 tahun dalam industri, sedangkan lawan-lawannya mungkin sudah 20 tahun atau belasan tahun. Fuh, memang ketar lututlah kan nak berentap dengan nama-nama besar!

Namun, Ara sentiasa ingatkan diri untuk menikmati pertandingan ini. Menang atau kalah, itu adat bertanding. Yang penting, dia nak enjoy setiap persembahan. Dia juga bersedia untuk menerima sebarang kritikan juri.

Bagi Ara, GVF ni memang penting untuk anak seni, walaupun dah ada nama dan pengalaman luas. Platform macam ni bukan saja buat penyanyi kekal relevan, malah jadi ruang untuk timba ilmu dan perbaiki mutu persembahan.

Dia berkata rating GV sangat tinggi dan menyertai GV Fantasia satu impian kerana berpeluang bertanding dengan bekas juara. Dia anggap ini sebagai satu pembelajaran dan rasanya macam kembali ke suasana Akademi Fantasia selepas sedekad dalam industri.

Selain Ara, Akim Ahmad, Felix, dan Farah Anuar turut berjaya meraih undian tertinggi peminat untuk kerusi hot seat GVF. Mereka akan bersaing dengan sembilan peserta lain yang dah diumumkan awal: Mawi, Vince, Faizal, Shahir, Mila Jirin, Stacy, Zahid, Faizul Sany, dan Firman Bansir. Pergh, memang barisan yang power ni! Agak-agak siapa pulak yang akan 'goyangkan' pentas nanti?