Hiburan

Datuk Fazley Yaakob dah tampil jadi 'superhero' bela penyanyi kita, Aina Abdul, lepas timbul isu busana shaming kat satu majlis berprestij Sabtu lalu.

Melalui hantaran Threads, Fazley bukan main tegas lagi cakap Aina ni nama besar kot dalam industri muzik tempatan. Wajiblah kita hargai bakat dia, bukan main-main buat lawak pasal baju dia!

Fazley siap sound power, “Aina Abdul tetap nama penting untuk industri muzik tempatan. ‘Kalau tak ada tak apalah’ bukan caranya untuk menjentik urat ketawa hadirin. Busana shaming sama sahaja macam body shaming apabila melibatkan dirinya.”

Dia turut menyindir bahawa zaman lawak kurang cerdik sudah berlalu dan mengajak semua beralih kepada lawak yang lebih bijak.

Tak cukup dengan tu, Fazley bagi cadangan bernas suruh kita angkat pencapaian Aina kat pertandingan antarabangsa baru-baru ni. Beliau menekankan pentingnya menghargai anak seni tempatan, bukan hanya empat tahun sekali.

Ruangan komen Threads pun banjir dengan netizen yang setuju sebulat suara dengan Fazley. Memang ramai dah penat kot dengan lawak busana shaming ni.

Agak-agaklah, bila lah pelawak kita nak upgrade jokes dorang jadi lebih cerdik sikit, kan?