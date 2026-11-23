Hiburan

Walaupun sudah enam belas tahun berlalu, ingatan penyanyi Siti Nordiana terhadap vokalis kumpulan Spin, Allahyarham Abdillah Murad Md Shari atau Achik, tetap utuh.

Siti Nordiana, yang mesra disapa Nana, berkongsi kenangan di Instagram tentang saat dia menerima berita pemergian Achik pada 17 April 2010. Peristiwa itu, katanya, masih segar dalam ingatan.

“Setiap kali orang tanya saya pasal Achik, mesti saya teringat balik waktu saya dapat berita yang dia dah tak ada. Walaupun dah 16 tahun berlalu, sampai bila-bila pun saya takkan lupa peristiwa itu,” tulis penyanyi dan pelakon ini.

Dalam hantaran sama, Nana turut memuat naik video pendek temu bualnya bersama media. Dia meluahkan rasa tidak percaya kerana tidak menyangka itu kali terakhir dia bertemu Achik, yang menumpang keretanya sekitar pukul 5.30 sebelum meninggal dunia kira-kira pukul 6.

Hubungan Nana dan Achik sangat akrab sebagai rakan seperjuangan dan duet yang sinonim. Gandingan mereka mencipta banyak karya popular seperti “Gurauan Berkasih”, “Memori Berkasih”, “Resipi Berkasih”, dan “Paling Comel”.