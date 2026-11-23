Hiburan

Haiza ialah penyanyi yang sudah biasa membawakan lagu berentak rancak. Tercalon sebagai Penyampai Radio Popular pada Anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-38, Haiza kini tampil dengan karya terbaharu yang sudah lama dinanti. Single yang berjudul 'Pencuri' ini dilancarkan sekali gus membuka lembaran baharu dalam perjalanan seninya menerusi genre pop-elektronik beracuan dangdut moden atau lebih mesra dipanggil 'hipdut'. Korang bayangkanlah, lagu ni dah terperap hampir sembilan tahun tau, sejak dirakamkan pada tahun 2017 lagi!

Penantian Hampir Sedekad

Siapa sangka, sebuah lagu boleh disimpan selama itu? Menurut Haiza, pada awalnya 'Pencuri' tidak dirancang untuk disimpan begitu lama. Tapi, komitmen Haiza terhadap pelbagai projek seni lain menyebabkan pelancarannya terpaksa ditangguhkan. Paling teruk, pandemik Covid-19 pula datang menyapa dan turut menjejaskan perancangan untuk lagu ini. Aduhai, dugaan betul! Barulah lepas menyusun semula strategi pada tahun 2023, Haiza merasakan tahun 2026 adalah waktu yang paling sesuai untuk memperkenalkan lagu 'Pencuri' kepada pendengar.

Dari Idea ke Realiti: Proses Penciptaan dan Rakaman

Yang menariknya, lagu 'Pencuri' merupakan hasil nukilan penyanyi dan komposer berbakat, Aepul Roza. Haiza sendiri yang meminta Aepul untuk menghasilkan karya baharu ini ketika mereka berdua sama-sama menyertai program Duo Star terbitan Astro. Nampak tak, dari program realiti boleh lahir karya power!

Kata Haiza, lagu ini pada asalnya tiada tajuk. Selepas berulang kali mendengarnya, barulah dia rasa 'Pencuri' adalah nama yang paling ngam. “Saya mahu tampil dengan naskhah lebih santai, tidak tergesa-gesa dan tidak membuatkan pendengar penat ketika menghayatinya,” jelas Haiza. Rasanya misi dia berjaya, sebab lagu ni memang catchy dan tak memeningkan kepala.

Proses rakaman lagu ini pun cukup lancar, siap dalam tempoh kurang tiga jam saja. Tapi, Haiza sendiri mengaku dia perlu bagi perhatian lebih pada teknik nyanyian. Maklumlah, dia dah biasa bawa lagu berentak rancak, jadi lagu yang lebih santai ni perlukan pendekatan berbeza. Aepul pun sangat teliti, sampai menitikberatkan aspek sebutan. Contohnya, perkataan ‘saat’ dalam lirik ‘Saat demi saat berlalu’ tu. Aepul siap tegur sebutan Haiza supaya jelas dan tak kedengaran macam perkataan lain. Walaupun bunyi hampir sama, sebutannya tetap beza, tau! Mesti Aepul detail gila bila bekerja!

Konsep Muzik dan Lirik Penuh Berjiwa

Dari segi konsep muzik, 'Pencuri' memang fresh habis! Ia menggabungkan elemen pop moden dengan dangdut untuk menghasilkan bunyi yang segar, bersahaja dan mudah melekat dalam ingatan pendengar. Lagu ini mengisahkan seorang wanita yang jatuh cinta pandang pertama sampai perasaannya tak keruan apabila hatinya dicuri. Siapa je tak pernah rasa macam ni kan? Aepul sendiri mengambil masa tujuh hari untuk hasilkan tiga draf melodi berbeza, diikuti tiga hari praproduksi sebelum rakaman akhir diselesaikan dalam tempoh lima hari. Cabaran utama dia, katanya, adalah mencari keseimbangan antara elemen muzik moden dengan melodi yang masih dekat dengan cita rasa pendengar muzik Melayu.

Yang bestnya, 'Pencuri' ni sebenarnya dianggap mendahului trend muzik ketika ia mula dihasilkan pada 2017. Masa tu, genre macam ni belum lagi mendapat perhatian meluas. Jadi, perubahan landskap muzik sepanjang tempoh hampir sembilan tahun ni menjadikan lagu ini lebih sesuai diperkenalkan sekarang. Barulah tak nampak pelik sangat, kan? Bagi Aepul, lagu ini juga jadi antara percubaan awalnya untuk tunjukkan kepelbagaian kreativiti dia sebagai pencipta lagu. Multi-talented betul!

Di Sebalik Muzik Video Penuh Kisah

Kemunculan 'Pencuri' tak terhenti setakat pelancaran single, malah turut datang dengan muzik video yang menampilkan pelakon Ropie sebagai watak utama lelaki. Haiza pilih Ropie sebab hubungan mereka yang dah lama terjalin, selain kagum dengan sikap profesional Ropie yang komited dan menepati masa sepanjang penggambaran. Kalau dah kerja bagus, siapa tak nak repeat, betul tak?

Haiza menjelaskan, muzik video 'Pencuri' ni membawa penonton menyelami kisah awal perkenalan watak-watak sebelum kejadian yang dipaparkan dalam muzik video 'Young & Gentleman'. “Konsepnya ialah ‘Siapa Dia Sebelum Dia’. Pencuri menjadi episod pertama yang menceritakan bagaimana semuanya bermula,” terang Haiza, yang juga penyampai radio Kool FM. Wah, ada siri pula! Haiza berharap kemunculan 'Pencuri' dapat diterima baik dan dinikmati peminat daripada pelbagai peringkat usia. Memang dah patut pun lagu power macam ni keluar!

Lagu 'Pencuri' boleh distrim melalui semua platform digital kegemaran korang. Sementara tu, muzik videonya pula dah dilancarkan pada 20 November 2026, jam 3 petang, di saluran YouTube Indigital Music. Jadi, tunggu apa lagi? Jom layan 'Pencuri' sekarang!