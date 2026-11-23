Hiburan

Fuh, keluarga makin meriah! Pelakon kita, Eyra Hazali, baru je umum yang dia bakal menimang cahaya mata keempat tak lama lagi dengan suami tercinta, Haziq Nadzli. Memang betul-betul #FamilyGoals ni.

Berita gembira ni dikongsikan sendiri oleh Eyra, atau nama penuhnya Hazirah Qasdina Hazali, melalui satu hantaran di Threads. Dalam video yang dimuat naik tu, nampak Haziq Nadzli tarik perhatian tiga hero kecil mereka, sebelum tunjuk imej imbasan bayi dan alat ujian kehamilan. Ala, comelnya cara nak bagitahu adik baru! Mesti anak-anak pun teruja nak ada geng baru.

Ramai netizen pun tak melepaskan peluang kat ruangan komen untuk ucap tahniah dan doakan segala urusan kehamilan Eyra dipermudahkan. Mana taknya, satu keluarga penuh kasih sayang ni, siapa je tak suka kan?

Untuk rekod, Eyra dan Haziq mendirikan rumah tangga pada 1 November 2019. Sebelum ni, mereka dah dikurniakan tiga orang putera, iaitu Muhammad Hayder Qhalish, Muhammad Endra Haqimie dan Muhammad Hud Ezqandar. Agak-agak kali ni dapat hero lagi ke, atau ada 'princess' yang bakal curi tumpuan? Korang rasa?