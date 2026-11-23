Hiburan

Kata Beto Kusyairy, dia bangga sangat tengok pelakon baru sekarang, sekali muncul je terus buat fenomena dan meletup meraih populariti. Memang power!

Tapi, di sebalik rasa bangga tu, Beto atau nama sebenarnya Nur Kusyairy Zakuan Osman, ada 'warning' keras sikit untuk anak seni. Dia ingatkan semua orang, terutama yang baru nak up tu, kena jaga disiplin sebagai seorang pelakon. Ni bukan main-main punya hal, guys.

Disiplin sebagai seorang aktor ni bukan setakat datang set awal je tau! Itu dah level 'surface' sangat. Yang lebih dalam, katanya, kita kena jaga betul-betul pandangan masyarakat terhadap kita.

Kata pelakon filem Gayong yang dah berusia 46 tahun ni, sedih dia tengok. Masyarakat sekarang ni ramai yang pandang negatif pada pekerja-pekerja depan kamera atau anak seni dan pelakon-pelakon ni. Macam lagi banyak yang buruk daripada baik, alahai, kesian pula kan.

Jadi, dia harap sangatlah pelakon baru, janganlah korang tambah lagi isu tanggapan negatif ni.

Beto ajak semua anak seni, marilah sama-sama kita 'level up' balik persepsi audiens tentang kerjaya kita ni. Lakonan ni bukan calang-calang, bro! Ia perlukan kemahiran, kena profesional, dan paling penting, kita kena bagi sesuatu yang berfaedah balik kat masyarakat.

Bukan sekadar nak kejar glamor dan populariti semata, tahu! Apa kata korang, apa lagi yang patut kita buat untuk ubah tanggapan ni?