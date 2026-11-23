Hiburan

Hubungan mesra antara artis dan peminat pada era 1990-an, sebelum wujudnya telefon pintar dan media sosial, memang takkan sama macam sekarang. Datin Sofia Jane, pelakon legenda, masih simpan kemas kenangan manis bagaimana peminatnya dulu tunjuk sokongan dan kasih sayang.

Menurut Sofia, setiap kali musim perayaan atau selepas filem lakonannya tamat tayangan, pejabat produksi akan dibanjiri kiriman surat dan kad raya. Bukan sikit-sikit, tapi sampai berguni-guni! Kata Sofia, peminat sanggup beli buku skrap, gunting gambarnya dari majalah, lekat kemas-kemas, tulis esei pendek dan kemudian pergi pejabat pos untuk hantar. Fuh, memang power la usaha gigih macam tu. Memang menyentuh hati betul!

Sebagai tanda penghargaan, Sofia akan luangkan masa balas balik dengan tandatangan poskad atau kad raya, siap titipkan mesej ringkas satu persatu. Kenangan indah penuh sentimental tu memang takkan pernah hilang dari ingatan dia, katanya.

Tapi, berbeza dengan dunia hiburan sekarang. Cara interaksi dah jauh berubah, banyak sangat group chat kat WhatsApp atau Telegram. Sofia mengaku dia pilih untuk tak terjebak, walaupun ada yang label dia ni artis "eksklusif" sangat.

Dia menolak dakwaan tu, dan tegaskan pendiriannya tu bersebab. Bukan sebab eksklusif, tapi kerana faktor usia, jadual kerja yang sibuk, dan yang paling penting, kesedaran tinggi tentang ancaman keselamatan siber. Sofia menjelaskan dia tidak mempunyai masa untuk bersembang dalam kumpulan sembang bersama ratusan individu yang tidak dikenalinya.

Dia juga mengingatkan bahawa dunia siber kini penuh dengan risiko penipuan dan budaya tangkap layar yang boleh disalahgunakan, selain bahaya berkongsi maklumat peribadi dengan orang asing. Fuh, memang logiklah alasan Datin ni, beb.

Bagi Sofia, artis ni ada tanggungjawab sosial untuk didik masyarakat supaya sentiasa berwaspada dan tak mudah terpedaya di alam maya. Sebab tu, dia kendalikan akaun media sosialnya secara berpada-pada je. Dia lebih suka kongsi info bermanfaat tentang seni kraf tempatan, aktiviti NGO, atau kesedaran perlindungan hidupan liar yang makin terancam.

Fokus utamanya sekarang adalah keluarga, insan terdekat dan komitmen pada naskhah seni berkualiti, termasuk pementasan teater solo pertamanya, "Thrown". Pementasan teater itu sudah bermula di The Studio, Jeffrey Cheah Performing Arts Centre (JCPAC) pada 21 November dan akan berlangsung sehingga 29 November ini. Memang "on point" lah Datin Sofia ni, jaga diri, jaga kerja. Kita? Jaga-jaga dari scammer dalam group WhatsApp, okay?