Hiburan

Fuyoo, bila kawan baik kau achieve something besar, confirm kita pun rasa bangga gila, kan? Macam tulah rasanya pelakon Evertts Gomes bila Mierul Aiman berjaya bawak balik trofi Pelakon Lelaki Harapan dekat Festival Filem Malaysia Ke-35 (FFM35).

Menerusi hantaran kat Threads, Evertts memang nampak ikhlas gila masa cakap Mierul tu memang layak sangat-sangat menang. Dia siap mengaku dah tengok sendiri macam mana Mierul ni curahkan usaha dan komitmen dalam setiap kerja lakonan dia. "Tiada kata-kata yang dapat menggambarkan betapa gembiranya saya untuk awak," tulis Evertts, siap dengan deep words.

Tapi yang paling win, Evertts siap bongkar rahsia yang Mierul Aiman ni rupanya antara individu penting yang bagi dia semangat untuk join program realiti Hero Dewi Remaja! Power tak power? Bukan setakat tu je, Mierul juga terus jadi inspirasi untuk Evertts jadi lebih hebat. Wah, bromance goals sangat ni!

Korang rasa kan, siapa lagi kawan korang yang korang rasa layak dapat recognition macam Mierul ni?