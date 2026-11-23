Hiburan

Aduh, cair hati kami bila tengok Datuk Awie, rockstar kita tu, meluahkan rasa syukur yang teramat sangat masa sambut ulang tahun perkahwinan ke-10 dengan Datin Sharifah Ladyana Syed Shamsuddin! Bukan main jiwang lagi vokalis Wings ni.

Menerusi ucapan yang tengah viral kat media sosial, Awie, atau nama sebenarnya Ahmad Azhar Othman, imbau balik perjalanan cinta dorang yang bukan kaleng-kaleng. Jujurnya, Awie mengaku dia risau gila isteri dia tak boleh terima dia sebab masa tu dia datang 'pakej lengkap' — dengan lima orang anak dari perkahwinan sebelum ni.

"Saya datang dengan masa lalu. Saya datang dengan luka dan dengan lima orang anak," kongsi Awie. Dia siap ingat lagi perasaan takut kalau-kalau lamaran dia ditolak. Tapi, katanya, Datin Sharifah Ladyana ni memang berhati kental, tak pernah sesekali pun tanya pasal kisah lama dia. Betul-betul wanita idaman ni!

Majlis ulang tahun tu memang meriah habis! Awie (yang genap 58 tahun) siap jalan beriringan dengan isteri tercinta sambil diraikan anak-anak dorang. Lagi syahdu, Awie nyanyi lagu "Maharaniku" yang dicipta khas untuk Datin Sharifah Ladyana. Eh, anaknya, Putra Ahmad Merrah, pun tak nak kalah! Dia perform lagu "My Baby You" nyanyian Marc Anthony. Bakat turun-temurun ni!

Untuk rekod, Awie dan Datin Sharifah Ladyana diijabkabulkan pada 7 Oktober 2016. Hasil perkahwinan ni, dorang dikurniakan dua anak lelaki, Putra Ahmad Andeeka dan Putra Ahmad Arjunna. Sebelum tu, Awie memang dah ada lima cahaya mata daripada perkahwinan terdahulu bersama Arni Nazira dan Rozana Misbun.

Memang rare la kan, ada yang sanggup terima kita seadanya dengan masa lalu. Semoga kekal ke Jannah, geng!