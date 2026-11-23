Hiburan

Pelakon Reen Rahim mengejutkan ramai apabila dilihat konsisten mengenakan hijab sejak awal tahun ini. Perubahan penampilannya ini menarik perhatian, namun Reen sendiri mengaku dia tak perasan sangat bila dan bagaimana tercetusnya keinginan untuk bertudung.

Suaminya, Hazim Zainal, tampil menjelaskan bahawa penghijrahan Reen ini berlaku secara semula jadi selepas Reen pulang menunaikan ibadah umrah. Menurut Hazim, hidayah itu milik Allah, dan dia sebagai suami memang banyak mendoakan isterinya.

Hazim menjelaskan dia tidak pernah memaksa Reen, sebaliknya hanya menasihatkan mana yang baik dan memberi input agama. Reen sendiri yang mula bertudung selepas balik dari Tanah Suci, dan bermula dari situ terus bertudung.

Perubahan ini nyata membawa ketenangan kepada pemilik nama lengkap Noreen Ashikin Abdul Rahim, 38 tahun itu. Hazim berkongsi, Reen pernah rasa tak selesa apabila tidak menutup aurat. “Sekali saja Allah bagi dia rasa, bila buka tudung dia kelam kabut. Bila saya tanya kenapa, dia kata tak selesa,” tambahnya.

Hazim turut mendoakan semoga isterinya istiqamah sampai syurga.

Reen Rahim turut berseloroh tentang persiapannya untuk bertudung. Katanya, dia tak perlu pun berbelanja sakan untuk beli baju baru. Kalau kita perasan, sebelum bertudung pun Reen memang dah lama pakai baju dan seluar besar, jenis yang longgar-longgar. Baju-baju yang 'seksi' dah lama dia sedekah pada anak-anak buah. Jadi, masalah beli baju baru memang tak wujud langsung!

Lucunya, dia berseloroh, “Tinggal saya curi tudung mak saya sahaja.” Sebelum ini, Reen memang dah mula pakai hijab sejak menunaikan umrah Februari lalu dan terus selesa memakainya, termasuklah masa sambut Hari Raya Aidilfitri Mac lalu. Nampak gayanya, tudung mak Reen memang kena sorok lepas ni kalau taknak 'hilang' lagi. Hiks!