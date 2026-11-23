Hiburan

Perghh, kalau cakap pasal gabungan dua benda yang nampak macam tak masuk, tapi hujung-hujung jadi masterpiece, 'The Hamilton Mixtape' memang tak boleh dinafikan! Kisah penyatuan dunia hip-hop dan Broadway untuk projek ini bersemarak, menunjukkan bagaimana ia terhasil.

Semuanya bermula dengan Lin-Manuel Miranda, figura penting di sebalik 'Hamilton'. Minat mendalamnya terhadap hip-hop dan teater muzikal turut dikongsikan dalam kisah ini. Miranda sendiri mula bayangkan 'Hamilton' ni sebagai sebuah mixtape, cuba korang imagine! Dari mixtape, ia berevolusi jadi teater muzikal yang kita kenal, dan akhirnya balik ke 'asal' dalam bentuk mixtape semula. Memang pusing-pusing tapi hasilnya padu!

Nak tahu lagi best? Kisah ni turut menampilkan barisan ikon rap yang bukan kaleng-kaleng macam Busta Rhymes dan Nas. Tak ketinggalan juga DJ hip-hop merangkap ikon budaya, Angie Martinez, serta penyanyi rap, penyanyi dan penulis hebat, Dessa. Dalam sesi temu bual, mereka semua kongsi pengalaman masing-masing tengok 'Hamilton' kat Broadway dan dari mana datangnya inspirasi untuk cipta lirik rap peribadi mereka sendiri berdasarkan lagu-lagu muzikal terkenal tu.

Kita cerita sikit pasal 'The Hamilton Mixtape' ni: ia adalah mixtape yang ada lagu-lagu dari muzikal 'Hamilton', dipersembahkan oleh pelbagai artis. Ia dilancarkan pada 2 Disember 2016, dan terus meletup! Bayangkan, terus debut kat tangga pertama carta Billboard 200. Memang tak main-main pengaruhnya. Kisah ni memang tunjuk macam mana 'Hamilton' ni bukan saja dapat tempat di hati pelbagai artis, tetapi juga dalam kalangan pelbagai komuniti.