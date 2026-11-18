Hiburan

Penyanyi Yuna kini dah buat keputusan besar: dia selesa bergerak solo sebagai artis bebas, tanpa terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Fuh, mantap! Tumpuan utama dia sekarang? Nak pastikan hak milik penuh semua lagu yang dia hasilkan tu betul-betul di tangan dia. Takde campur tangan label dah!

"Sign label okay sahaja tetapi saya nak fokus kepada owning lagu sendiri. Kalau saya keluarkan lagu, lagu itu akan 100 peratus akan jadi hak milik saya dan bukannya label," kata Yuna, menjelaskan prinsip baru dia. Sebagai seorang artis independen dan penulis lagu, benda ni memang game-changer dan paling penting untuk dia. Yuna rasa, "Saya yang tulis, buat susunan lagu dan kawan saya buat. Baik saya simpan." Memang patut pun, karya sendiri kan? Dia mengaku sangat selesa bergerak sendiri, sampai ke tahap kalau ada pihak nak guna lagu dia untuk pawagam pun, diorang kena dapatkan approval dari dia sendiri. Power betul!

Yuna berkongsi semua ni masa sidang media pelancaran album terbarunya, 'Senjata', yang diadakan pada Khamis di Jam Box, Petaling Jaya.

Memang nampaklah betapa bersungguhnya Yuna nak hasilkan 'Senjata' ni. Dia sendiri mengaku, proses nak siapkan album ni perlukan tahap disiplin yang sangat-sangat tinggi. Yuna menjelaskan dia buat semuanya sendiri dan perlu berdisiplin dalam perancangan. Bukan senang nak pastikan semua orang sehaluan dan satu kepala bila bekerja. Tapi, syukur sangat, dia ada ahli kumpulan yang memang memahami dan komited sepanjang proses penerbitan album ni. Menurut Yuna, walaupun susah buat sendiri, album ini adalah proses belajar yang sangat rileks dan menyeronokkan.

Walaupun industri muzik sekarang ni dah macam-macam genre baru yang catchy muncul, Yuna tetap yakin dengan 'Senjata' ni. Kenapa? Sebab dia nak penuhi kerinduan peminat yang dah lama rindukan fasa muzik dia yang dulu-dulu. "Kena stay true to yourself," katanya. Menurutnya, dia menghasilkan album ini kerana merasakan peminat akan menyukainya, dan komen di YouTube semuanya positif. Dia buat apa yang dia rasa peminat nak dengar.

Album 'Senjata' ni menandakan kemunculan semula Yuna selepas empat tahun berlalu. Album ini memuatkan tujuh buah lagu yang confirm akan jadi playlist wajib korang. Diterbitkan oleh Yuna Room Records sendiri, album ni juga tunjukkan hala tuju muzik Yuna . Bukan itu saja, album ni juga ada kolaborasi hebat dengan penerbit dan penulis lagu tempatan yang memang tak asing lagi seperti Anas Amdan, Aizat Amdan, dan Raja Nazrin Shah dari SOG. Memang confirm padu 'Senjata' ni!

Jadi, korang dah ready ke nak layan album 'Senjata' ni? Kalau dah semua hak milik Yuna, mesti vibe dia lain macam kan?