Gaya Hidup

Memang frust gila bila beli daun herba segar-segar, tapi tak sampai satu atau dua hari dah kecut layu dalam peti ais. Bukan saja membazir makanan, tapi duit pun melayang sebab kena beli yang baru lagi. Tapi, korang tak perlu pening kepala lagi sebab ada satu hack yang dah viral ni, senang gila nak buat dan confirm berkesan untuk buat daun-daun herba korang tahan lebih lama.

Apa yang korang perlukan cuma satu botol kaca dan sedikit air kosong. Itu je! Hack ni viral sebab sangat-sangat senang dan memang menjadi. Daripada biarkan daun herba tu dalam plastik atau balut dengan tisu dapur, korang boleh cipta satu persekitaran mini yang kekalkan kelembapan yang diperlukan dan lindungi daun dari udara kering dalam peti ais.

Macam mana hack ni berfungsi? Air tu akan jaga hidrasi batang daun herba, manakala botol kaca tu pula hadkan sentuhan daun dengan udara kering peti ais. Ini bermaksud daun herba tu takkan cepat kering, dan kekal hijau serta segar untuk tempoh yang lebih panjang. Daun dill, daun sup, dan daun ketumbar akan kekal segar, rangup, dan sedia untuk digunakan bila-bila masa korang nak masak.

Memang mudah sangat nak buat, tak sampai seminit pun dah siap. Hack ni sesuai untuk semua jenis daun herba yang berdaun seperti daun sup, daun dill, daun ketumbar, dan lain-lain. Kadang-kadang, idea yang paling simple lah yang paling berkesan, kan? Dengan sedikit air, satu botol kaca, dan sedikit masa, korang boleh pastikan daun herba kegemaran korang kekal segar lebih lama. Ini akan bantu kurangkan pembaziran makanan, jimat duit, dan korang sentiasa ada herba wangi-wangi ready untuk resepi kesukaan korang. Kalau selama ni korang selalu buang daun herba selepas beberapa hari, cubalah hack ni. Mesti tak menyesal!