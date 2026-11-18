Hiburan

Tekanan emosi dalam kalangan anak muda bukan benda main-main, weh. Ingat lagi tak, zaman sekolah dulu, mesti ada kawan-kawan kita yang struggle tapi tak berani nak cakap? "I'm Not Okay, Cikgu!" datang sebagai siri mini vertikal yang memang kena dengan zaman sekarang, fokus pada lima kisah cabaran emosi yang dihadapi golongan muda. Siri ni, drama bersiri pendek yang dirakam dan disunting secara menegak, ditayangkan buat pertama kali di GSC, The Starling Mall, dan boleh ditonton di Instagram.

Yayasan Hasanah memperkenalkan siri ni dengan format yang memang sesuai sangat untuk penonton muda kita. Mana taknya, semua orang asyik scroll phone tegak je, kan? So, bila drama ni pun dibuat secara menegak, memang padulah. Ia menampilkan lima jalan cerita berlatar belakang sebuah sekolah fiksyen, Sekolah Integrasi Damai, dengan tujuan utama nak tingkatkan kesedaran dan ajak kita semua untuk lebih memahami isu kesihatan mental. Paling penting, bagi keyakinan kat anak muda untuk mengakui emosi sendiri dan tak takut minta bantuan.

Siti Kamariah Ahmad Subki, Pemegang Amanah merangkap Pengarah Urusan Yayasan Hasanah, sendiri menegaskan yang usia muda bukan alasan untuk ketepikan masalah emosi. Dia menegaskan bahawa apa yang dirasai anak muda tetap penting dan mereka tidak perlu berpura-pura semuanya baik-baik sahaja sepanjang masa. Memang betul! Kita kena sediakan ruang selamat untuk dorang meluahkan perasaan. Menurut Kamariah lagi, kesediaan untuk mendengar kadangkala sudah cukup memberikan perbezaan besar kepada seseorang yang sedang berdepan tekanan emosi. Ini bukan pasal bagi nasihat je, tapi dengar dulu apa yang dorang rasa.

Penerbitan siri ini dikendalikan oleh Folklore Studio, yang dipilih melalui proses panggilan terbuka. Nell Hanan pulak bertanggungjawab sebagai penulis dan pengarah, manakala Zul Zamir pula jadi penerbitnya, selain turut berlakon. Ramai juga barisan pelakon popular lain yang terlibat macam Mira Filzah, Waheeda Wassini, Mia Sara Shauki, Jun Vinh Teoh, Meer Nash dan Syafiqah A. Pohan. Tak lupa juga bakat-bakat muda seperti Nurul Irdina, Raisya El serta Irsyad Anakib turut diperkenalkan. Untuk info korang, Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi (NHMS) 2023 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) tunjuk prevalens kemurungan remaja 16 hingga 19 tahun paling tinggi, iaitu 7.9 peratus. Statistik ni memang buat kita terfikir, betapa pentingnya siri macam ni.

Siri ni disertakan sekali dengan lagu tema original, "Peluk Diri Kecil Kita," nyanyian Nabil Wahab. Korang boleh terus layan "I'm Not Okay, Cikgu!" ni dekat akaun Instagram rasmi Yayasan Hasanah. Jangan lupa tengok, mana tahu boleh tolong kita faham kawan-kawan atau adik-beradik kita yang mungkin tengah struggle senyap-senyap. Betul tak, cikgu-cikgu dan mak bapak kat luar sana?