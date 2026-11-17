Hiburan

Bekas teman rapat Datuk Seri Vida, usahawan Ahmad Iqbal Zulkefli, secara terang-terangan menyatakan pendiriannya untuk tidak menghadiri majlis perkahwinan bekas kekasihnya itu, sekiranya jemputan diterima. Keputusan ini, menurut Iqbal yang kini berusia 32 tahun, dibuat dengan alasan yang cukup difahami: mahu mengelakkan dirinya daripada menjadi punca sebarang spekulasi atau persoalan yang tidak diingini di kalangan tetamu, selain tidak berhasrat mengimbau kembali kisah silam.

Saya rasa saya tidak akan hadir ke majlis tersebut. Bagaimana saya hendak hadir sedangkan kehadiran saya mungkin menimbulkan pelbagai cerita dan persoalan? Apakah tujuan saya datang ke majlis itu? soal Iqbal, menjelaskan rasional di sebalik keputusannya itu ketika ditemui pada majlis Sambutan Ulang Tahun Perkahwinan ke-18 Cheta Pot Pet dan suami di Kuala Lumpur, baru-baru ini.

Hubungan Profesional Lebih Utama

Walaupun enggan menghadiri majlis itu, Iqbal bagaimanapun mengakui tiada masalah untuk bertemu dengan Datuk Fazley Yaakob sekiranya mereka terserempak di mana-mana acara atau majlis. Ini menunjukkan sikap profesional dan matangnya dalam mengendalikan situasi.

Baginya, batasan perlu diletakkan terutamanya dalam hubungan dengan Datuk Seri Vida. Mengenai Datuk Seri Vida pula, saya rasa saya sudah meletakkan batasan. Walaupun jika kami menghadiri majlis televisyen atau acara tertentu, sudah tentu kami akan bertemu. Sebenarnya, saya tidak mempunyai masalah dengan perkara itu, tambahnya, menandakan hubungan mereka kini bergerak pada landasan yang lebih profesional, bukan lagi peribadi seperti dahulu.

Terima Lamaran Dengan Hati Terbuka

Mengulas lanjut mengenai berita lamaran bekas teman rapatnya yang menjadi sorotan di media sosial, penyanyi lagu “Undur Diri” itu menegaskan dia menerima perkhabaran Vida dilamar dengan hati terbuka. Kata Iqbal, dia sudah lama meneruskan kehidupan seperti biasa .

Malah, Iqbal turut menyifatkan Datuk Fazley sebagai individu yang sangat baik dan dihormati, serta menganggap cef selebriti itu sebagai idolanya. Saya juga mengenali Datuk Fazley. Beliau seorang yang sangat baik, yang saya fahami dan segani. Beliau juga merupakan idola saya, katanya. Sikap positif ini disusuli dengan doa tulus dari Iqbal buat pasangan itu: Sebagai seorang manusia, saya mendoakan kebahagiaan mereka dan berharap agar perkara yang pernah berlaku sebelum ini tidak berulang lagi. Semoga kali ini mereka benar-benar mengecapi kebahagiaan, tambahnya, penuh harapan.

Kehidupan Yang Lebih Matang

Selain isu percintaan, Iqbal turut berkongsi mengenai perubahan dalam kehidupannya kini. Beliau mengakui lebih selesa menjalani kehidupan secara sederhana tanpa terlalu mendedahkan hal peribadi di media sosial. Wah, nampak gaya Iqbal sekarang dah lain macam!

Iqbal juga berlapang dada dalam menerima setiap perubahan dalam kehidupan, selain mengekalkan hubungan secara profesional dengan para kenalan. Menurutnya, proses kematangan telah berlaku tanpa disedari. Apabila semakin dewasa, saya merasakan perubahan itu berlaku tanpa saya sedari. Saya semakin memikirkan orang di sekeliling dan bukan sekadar mahukan perhatian di media sosial atau mengambil kira apa yang diperkatakan netizen, jelasnya.

Beliau menekankan bahawa semakin seseorang berjaya, semakin banyak pula tanggungjawab dan perkara lain yang perlu difikirkan, termasuk menjaga hati dan perasaan orang di sekeliling. Semakin kita berjaya, semakin banyak juga perkara lain yang perlu kita fikirkan. Saya juga perlu menjaga hati dan perasaan orang di sekeliling, katanya, menunjukkan pemikirannya yang kini lebih berhati-hati dan prihatin. Nampak gayanya, Iqbal betul-betul dah berubah jadi lebih matang, kan?