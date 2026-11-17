Hiburan

Kekal bertenaga walau dah usia 68 tahun, maestro muzik tersohor Datuk M. Nasir mendedahkan amalan gaya hidup sihat dan disiplin diri yang dia terapkan sejak muda lagi. Inilah kunci utama mengapa dia masih nampak 'fit' dan mampu berdepan jadual seni yang sentiasa padat.

Datuk M. Nasir berkongsi, sebelum terjun ke dunia hiburan, dia memang seorang yang sangat aktif bersukan. "Sebelum menceburkan diri dalam bidang hiburan, saya sangat aktif dalam sukan terutama bola sepak. Sukan lain pun saya sertai," katanya. Walaupun kini lebih fokus kepada senaman, semangat bersukan itu sentiasa ada.

Namun, antara disiplin paling ketat yang diamalkan adalah menjauhi tabiat merokok demi menjaga kesihatan tubuh badan, katanya ketika ditemui pada sidang media konsert Magnum Opus: M Nasir Dekad Ke-5 pada Isnin lalu.

Bukan senang nak kekal bebas asap rokok, terutama bila persekitaran kerja asyik dikelilingi perokok. Datuk M. Nasir akui, cabaran ini buatkan dia terpaksa berdepan pelbagai situasi.

Dia mendedahkan, pernah bertengkar dan memarahi rakan sekerja yang tak hirau tegurannya. "Memang sukar. Saya sering bertengkar dan bergaduh dengan mereka," luahnya. Kini, dia ambil pendekatan untuk menjauhkan diri saja.

Walaupun begitu, Datuk M. Nasir juga jujur mengakui, dia tetap alami masalah kesihatan dari semasa ke semasa, bukan sentiasa sihat sepanjang masa.

Dalam perkembangan lain, peminat Datuk M. Nasir bakal dihidangkan dengan konsert Magnum Opus: M Nasir Dekad Ke-5. Konsert ini bukan sekadar persembahan biasa, tapi wadah apresiasi untuk budaya dan khazanah muzik tanah air kita.

Sebanyak 30 karya ikonik M. Nasir akan diberi nafas baru melalui kolaborasi bersama Orkestra Simfoni Kebangsaan (OSK), dengan sentuhan magis pengarah muzik Mohd Rafi Shafie. Fuh, memang tak sabar nak tengok legend ni beraksi!

Nak hidup sihat dan hasilkan karya hebat, memang kena macam Datuk M. Nasir ni, kan?