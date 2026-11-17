Hiburan

Pempengaruh dan usahawan, Dr. Afifah Hidayah Ahmad Tawfeq, atau lebih dikenali sebagai Dr. Fie, tampil menepis dakwaan kononnya dia dibelenggu masalah kewangan dan hutang. Dia mendedahkan mampu menjana pendapatan lumayan hasil penglibatan dalam bidang perniagaan serta penciptaan kandungan digital.

Kedudukan kewangan yang dikecapinya hari ini bukanlah datang bergolek, tapi hasil usaha keras membina kerjaya menerusi beberapa cabang. Mana tidaknya, dia aktif sebagai doktor gigi, pengusaha klinik pergigian, pempengaruh media sosial, dan duta produk. Betul-betul diversifikasi sumber pendapatan dia, kan?

Pendedahan ini dibuatnya dalam episod Paparazzi Podcast, ketika menjawab pertanyaan usahawan Datuk Seri Aliff Syukri. Suaminya, Amarul Nizar Anuar atau Kapten Amrul turut ada bersama.

Dr. Fie menjelaskan, gaji sekitar RM4,000 sebulan ketika berkhidmat sebagai doktor kerajaan sebelum ini memang tak cukup kalau nak memiliki aset bernilai tinggi macam rumah. Tapi, bila dah ceburi bidang perniagaan dan aktif jadi pencipta kandungan digital, peluang pendapatan jauh lebih besar terbuka luas.

“Kalau saya hanya bergantung pada gaji doktor RM4,000 lebih, memang tidak lepas untuk membuat pinjaman rumah. Mestilah kalau berniaga, pendapatan lebih tinggi daripada gaji doktor,” katanya. Secara kasarnya, pendapatannya lima angka, sebelum Amrul mencelah dan menambah yang isterinya boleh mencapai pendapatan lima hingga enam angka. Wow, memang power!

Dr. Fie pula secara berseloroh enggan dedahkan jumlah sebenar pendapatannya, konon tak nak jadi perhatian umum. Katanya lagi, dia sendiri tak tahu angka tepat pendapatan bulanan sebab semua urusan kewangan diserahkan kepada akauntan yang dilantik.

Amrul turut menepis dakwaan isterinya ada masalah kewangan atau rekod kredit buruk. Siap dedah yang dia pernah buat semakan latar belakang kewangan Dr. Fie melalui sistem CTOS sebelum mereka bernikah lagi. Menurut Amrul, isterinya tiada hutang selain kereta dan rumah, yang katanya perkara biasa, dan rekod CTOS Dr. Fie masih pada tahap 'fair' ke atas.

Dr. Fie juga menegaskan dia sudah membina kehidupan dan kedudukan kewangan sendiri selepas berpisah dari perkahwinan terdahulu. Dia dah ada rumah dan kereta sendiri sebelum bertemu jodoh dengan Amrul. Untuk rekod, Dr. Fie pernah berkahwin dengan penyanyi Nubhan sebelum berpisah pada penghujung tahun lalu, dan kemudian sah bergelar isteri kepada Amrul pada 1 November lalu.

Nampak gaya, bukan calang-calang Dr. Fie ni. Korang ada cara lain ke nak tambah pendapatan sampai enam angka?