Hiburan

Siapa kata barang kemas ni cuma untuk melaram semata-mata? Pelakon jelita, Hannah Delisha, muncul dengan pandangan yang lebih bijak apabila dia mengakui minatnya terhadap barang kemas bukan hanya sekadar perhiasan, malah menganggapnya sebagai 'pelaburan yang baik untuk masa hadapan'. Betul, kita kena mula berfikiran jauh!

Menurut Hannah, dia memang peminat tegar barang kemas. Bukan saja untuk naikkan seri diri, tapi dia juga melihat emas sebagai satu bentuk simpanan jangka panjang yang sangat bernilai. “Ya, kenapa tidak? Ada kepentingannya untuk kita menyimpan barang kemas kerana kadangkala kita membeli barangan yang tidak mempunyai nilai untuk masa depan,” katanya, memberi kita semua sedikit renungan tentang tabiat membeli-belah kita.

Bagi Hannah, dia sukakan kedua-duanya, kecantikan dan juga nilai pelaburan. “Ada masanya saya membeli barang kemas semata-mata kerana mahu kelihatan cantik. Namun, saya juga merasakan pelaburan dalam barang kemas emas adalah sesuatu yang baik kerana kita mendapat kedua-duanya, iaitu pelaburan dan juga kecantikan,” jelasnya lagi. Siapa tak nak kan, nampak cantik bergaya, pastu aset pun makin bertambah? Memang power!

Melihat kepada minat dan kebijaksanaan Hannah dalam memilih barang kemas, tak hairanlah kalau dia dipilih sebagai duta untuk jenama terkemuka, Elfi Jewellery. Hannah dah pun jadi wajah Elfi Jewellery sejak tahun 2025 lagi. Imejnya yang sentiasa anggun dan elegan memang kena sangat dengan aura eksklusif yang dibawa oleh jenama tersebut.

Hannah sendiri berkongsi keterujaannya apabila diberi peluang untuk bekerjasama dengan jenama barang kemas ini. Dia tertarik dengan konsep unik dan koleksi yang ditawarkan Elfi Jewellery. Bukan sahaja setiap rekaan ada nilai estetika yang tinggi, malah harganya pun dikatakan mampu dimiliki. Jadi, takde lah rasa berhabis sangat, tapi dapat barang cantik yang ada nilai.

Dalam perkembangan lain, Elfi Jewellery baru-baru ini memperkenalkan jenama tempahan khas terbaharu mereka, Eternity by Elfi. Koleksi eksklusif ini buat penampilan sulung mereka menerusi pertunjukan fesyen Fashionably Modest Asia (FMA) 2026 yang berlangsung gilang-gemilang di Pavilion Arena, Pavilion Damansara Heights pada 16 November 2026. Meriah betul acara pelancaran tu!

Mengangkat tema 'Her 4 Facets', koleksi baru ini menampilkan lapan set barang kemas yang dibahagikan kepada empat tema utama yang berbeza-beza. Daripada tema 'Perkahwinan dan Pengantin', 'Ulang Tahun', 'Makan Malam dan Majlis Malam', sehinggalah 'Formal dan Eksekutif', serta 'Sambutan dan Perayaan'. Memang lengkap untuk setiap momen istimewa dalam hidup seseorang wanita. Konfem rambang mata nak pilih!

Pemilihan Hannah sebagai duta sejak 2025 juga dilihat bersesuaian dengan imej jenama itu. Kehadirannya berjaya mendekatkan Elfi Jewellery dengan kelompok pencinta barang kemas dari generasi milenial dan Gen Z. Jadi, siapa lagi nak ajak kita semua melabur sambil melaram kalau bukan Hannah Delisha, kan?