Gaya Hidup

Weyh, kalau nak bagi rumah korang nampak estetik dan selesa, selalu fikir pasal deco ke? Sebenarnya, ada satu benda yang ramai terlepas pandang tapi impak dia gempak gila: BAU! Betul, haruman ni kuasa dia memang lain macam. Dia boleh tukar mood satu rumah tu dalam sekelip mata tanpa korang perlu pecahkan dinding atau cat baru. Rasa macam taman bunga yang tengah mekar, padahal cuma guna bahan-bahan simple je. Syok, kan?

Nak jimat tapi nak rumah wangi? Jom buat sendiri room spray DIY yang confirm senang gila! Caranya mudah sangat: campurkan air bersih dengan beberapa titisan essential oils kegemaran korang. Kalau nak bau bunga-bungaan yang menenangkan dan floral, pilihan macam lavender, jasmine, atau rose memang takkan mengecewakan. Bau fresh dia tu, memang terus terasa vibes baru!

Untuk korang yang jenis malas nak refill atau spray selalu, reed diffuser lah jawapannya. Ni lagi senang cerita. Korang cuma perlukan batang buluh dari bambu dan satu campuran minyak wangi. Ia boleh mengekalkan haruman dalam ruang korang selama berminggu-minggu, tanpa memerlukan sebarang penjagaan istimewa.

Selain spray dengan diffuser, lilin wangi pun main peranan penting tau dalam mewujudkan suasana. Bukan setakat cantik jadi hiasan, tapi dia bagi mood lain macam bila korang bakar waktu malam. Pilih lilin yang diperbuat daripada soy wax asli dan cari haruman yang buat korang rasa tenang. Cuba bau bunga-bungaan yang lembut, bau daun hijau yang segar, atau yang paling best, bau macam udara lepas hujan. Bila lilin dinyalakan waktu malam, cahayanya bergabung dengan haruman dan jadi sebahagian daripada pengalaman ruang korang.

Nak rumah korang ada haruman yang lagi power dan berbeza-beza? Apa kata cuba gabungkan pelbagai jenis haruman dalam satu ruang? Contohnya, waktu siang korang boleh guna room spray floral yang ringan untuk daily use, bila malam pulak, bakar lilin wangi yang lebih intense untuk cipta mood yang lebih relax. Cara ni akan hasilkan satu pengalaman bau yang pelbagai dimensi, takkan buat korang cepat bosan, dan haruman tu akan berkembang ikut masa.

Tapi ingat, kunci utama dia kat balance tau! Jangan sampai rumah korang jadi kedai minyak wangi bergerak pulak. Pilih bau yang subtle, yang boleh bina suasana bersih dan menyenangkan secara perlahan-lahan. Barulah rumah korang terasa macam taman bunga musim bunga yang baru lepas kena siram, sentiasa segar dan nyaman, tak kira lah musim apa pun kat luar tu.

Seriuslah, haruman ni elemen dekorasi yang paling underrated. Korang tak nampak, tapi dia melekat dalam ingatan, bagi first impression yang mantap. Jadi, dah tahu kan nak buat apa kalau rumah rasa sendu? Jom buat rumah korang 'hidup' dengan bau yang fresh dan on point!