Hiburan

Mawi, atau nama sebenarnya Asmawi Ani, 45 tahun, sekali lagi mencuri perhatian peminat selepas menyertai pertandingan Gegar Vaganza (GV) Fantasia. Pertandingan ini menghimpunkan semula alumni dan juara Akademi Fantasia (AF), sebuah rancangan realiti televisyen popular, tempat Mawi pernah mencetuskan fenomena pada tahun 2005.

Lebih dua dekad berlalu sejak Mawi mencetuskan gelombang 'Tsumawi' sewaktu menyertai AF3. Gelombang sokongan peminat itu begitu hebat sehingga gabungan perkataan 'tsunami' dan 'Mawi' menjadi identiti yang cukup sinonim dengannya, malah ungkapan 'Mawi World' masih diingati ramai hingga hari ini. Memang power!

Sepanjang perjalanan seninya, Mawi dah hasilkan banyak lagu hit macam "Aduh Saliha", "Lagu Jiwa Lagu Cinta" dan "Kian". Bukan calang-calang, dia siap pernah berkolaborasi dengan nama besar industri muzik Malaysia. Antaranya, Datuk M. Nasir menerusi "Lagu Jiwa Lagu Cinta", KRU untuk "Sujud", dan Raihan dengan lagu "Iqra’". Pada tahun 2010, album "Idolaku" pula menghimpunkan 12 lagu duet bersama idola Mawi sendiri seperti Datuk Jamal Abdillah dan Datuk Ramli Sarip. Respect!

Terbaru, Mawi ada cerita tentang hubungan persahabatannya dengan pengarah dan pelakon terkenal, Syamsul Yusof. Sebelum ini, mereka pernah bekerjasama dalam beberapa lagu seperti "Kalah Dalam Menang", "Bukan Propaganda" dan "Menangislah".

Mawi, bapa kepada seorang anak perempuan berusia 14 tahun, menyifatkan Syamsul sebagai sahabat baik yang sentiasa mengambil berat tentang dirinya. Dia berkongsi pengalaman menyentuh hati apabila Syamsul pernah menziarahinya di hospital.

Menurut Mawi, Syamsul seperti saudaranya sendiri. Katanya, Syamsul datang ke hospital untuk membantu merawatnya menerusi rukyah, dan bacaan yang dibaca itu sama seperti dalam filem Munafik menerusi watak Ustaz Adam lakonan Syamsul. “Beliau macam saudara saya sendiri,” katanya.

Mawi mengakui sangat tersentuh dengan keprihatinan Syamsul itu sehingga menitiskan air mata tanpa disedari sahabatnya itu. Detik itu buat Mawi rasa Syamsul seorang yang luar biasa.

Dalam pada itu, Mawi juga baru-baru ini melancarkan lagu terbaru berjudul "Pawana Pawaka". Lagu ini membawa pesanan penting tentang cabaran hidup serta kepentingan menjauhi fitnah dan hasutan. Semangat!

Betul lah orang kata, kawan susah senang ni memang susah nak cari. Macam mana pula kisah persahabatan korang yang paling tak boleh lupa?