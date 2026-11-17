Hiburan

Aktres Puteri Balqis, yang mesra disapa Aqish, mengakui dia langsung tak gentar nak berdepan kecaman, terutamanya lepas pendedahannya pasal sikap sesetengah pelakon lelaki yang didakwa bersikap miang. Aqish memang memilih untuk terus berterus-terang dan jadi diri sendiri, tak payah nak acah-acah jaga imej semata-mata nak nampak sempurna di mata masyarakat.

"Dedah apa kau nak dedah, gali apa kau nak gali. Itu perkara biasa yang haters dah buat pada aku bertahun-tahun," katanya menerusi hantaran di Instagram. Fuh, memang pedas tapi jujur! Dia menegaskan dia tidak kisah kalah di mata ratusan ribu orang dan tak perlu ikut cara artis lain untuk nampak 'classy' atau profesional.

Dia turut menegaskan yang dia tak hidup untuk penuhi jangkaan semua orang, apatah lagi nak tunduk pada apa yang haters nak. Kalau rasa nak kecam tu, kecamlah. Tapi Aqish tetap akan setia pada mereka yang tak pernah tinggalkan dia dari awal pembabitan dalam industri seni. Katanya, walaupun terpaksa berdiri seorang, dia tetap akan jadi diri sendiri.

Sebelum ni, Aqish pernah meluahkan rasa tak senang bila selalu dapat gangguan dan amaran daripada peminat fanatik pelakon lelaki yang pernah bergandingan dengannya. Bukan tu je, dia pun dah jelaskan tak minat nak menjalinkan hubungan dengan mana-mana pelakon lelaki, siap sifatkan golongan lelaki dalam industri hiburan ni sebagai membosankan. Walaupun dah banyak kali buat pendedahan, Aqish masih belum mendedahkan identiti atau nama mana-mana pelakon yang dimaksudkannya. Siapa agaknya ye? Bakal jadi teka-teki negara ke ni?

Memang respek habis dengan keberanian Aqish ni. Dia buktikan yang jadi diri sendiri tu lebih baik daripada pura-pura demi orang lain. Harap-harap pendirian dia ni boleh bagi inspirasi dekat ramai orang jugaklah. Apa kata korang?