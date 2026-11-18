Hiburan

Penyanyi Indonesia, Cakra Khan tak berselindung lagi, beberapa tawaran persembahan dia dah dibatalkan! Ini semua gara-gara kelantangan dia mengkritik isu semasa dan menyuarakan pandangan di media sosial. Wah, tak sangka sampai macam tu sekali penangan mulut lantang dia ni.

Menurut Cakra, ada pihak penganjur yang macam tak berapa ‘ngam’ dengan kenyataan dia. Tiba-tiba je terus tak contact tanpa bagi sebarang penjelasan. Senyap terus macam tu je. Kesian pulak dengar, kan?

Dia sendiri dah mengaku terang-terang, “Saya sudah diboikot.” Cakra tambah lagi, mungkin ada penganjur acara yang tak suka dengan apa yang dia cakap. Tapi, penyanyi ni memang ada prinsip sendiri dan dia kata akan sentiasa menyuarakan apa yang dia fikirkan. Fuh, memang tabah!

Bagi Cakra, tak ada salahnya pun nak luahkan pendapat. Dia cakap, biasanya yang boikot tu tak cakap apa-apa, tapi tiba-tiba terus hilang khabar. Memang takde angin takde ribut tiba-tiba kena ‘ghost’ pulak.

Selain kena boikot, Cakra pun akui jadi sasaran kecaman pihak tertentu. Ada yang hantar mesej peribadi (DM) cakap dia “sudah tidak laku”. Aduhai, pedas betul komen tu! Ada jugak yang tuduh dia sengaja nak tumpang isu untuk naikkan nama. Tak cukup dengan tu, dia pernah terima ancaman nak sebarkan maklumat peribadi, siap nak dedahkan kad pengenalan dia lagi!

Tapi Cakra Khan ni jenis tak mudah gentar. Dia cakap, akhirnya diorang yang mengancam tu tak berani nak buat sebab kita ada undang-undang. Jadi, dia tak takut selagi dia tak pernah cakap benda yang dia rasa salah. Betul la tu, kalau kita tak buat salah, apa nak takut, kan?

Yang paling power, Cakra ni langsung tak tergugat kalau kelantangan dia bersuara sampai buat dia hilang kerja dalam industri hiburan. Dia cerita, dia dulu mula dari kosong, nyanyi kat kafe dengan bar. Jadi, kalau kena balik semula nyanyi tempat macam tu, dia tak ada masalah. Steady je!

Bagi Cakra, selagi dia boleh bernyanyi, itu dah cukup. Populariti ni hanyalah bonus buat dia. Alhamdulillah, tawaran kerja masih ada. Tapi, kalau lepas ni ada lagi acara yang batalkan dia punya penglibatan, dia memang tak kisah nak kembali nyanyi kat bar. Amboi, memang lain macam ‘level chill’ dia ni!

Ditanya kalau pengalaman ni buat dia lebih berhati-hati, Cakra tegas cakap dia akan terus bersuara pasal perkara yang dia rasa penting, terutamanya yang melibatkan kepentingan masyarakat. Tapi, dia takkan ulas semua benda, terutamanya isu yang dia sendiri tak ada pengetahuan.

Dia juga ingatkan, sebagai rakyat Indonesia, kita semua patut ada empati. Sekarang ni, ramai rakyat Indonesia yang kena bencana, jadi kita kena saling membantu dan bagi semangat. Memang matang cara dia berfikir!

Sebelum ni, Cakra Khan pernah curi perhatian bila lantang kritik isu kemusnahan hutan di Indonesia yang dikaitkan dengan ketamakan manusia. Oh, patutlah dia tak takut nak bersuara. Semua kenyataan ni dia buat masa sidang media konsert 'A Night of Soul' pada Selasa, yang akan dimeriahkan dengan persembahan pembukaan dari penyanyi baharu, Nabiha Aimi. Power la Cakra Khan ni, takde hal punya!