Hiburan

Penyanyi Aina Abdul menjelaskan air matanya selepas dia meraih tempat keempat di pentas sulung Eurovision Song Contest Asia 2026, malam Sabtu lalu. Aina dah pun jelaskan, tangisan dia tu bukan sebab kalah atau kecewa dengan prestasi sendiri.

Sebaliknya, Aina atau nama penuhnya Nurul Aina Abdul Ghani, 33, meluahkan rasa sebak yang mendalam bila teringatkan harapan menggunung yang digalasnya dari orang sekeliling yang mahu melihat Malaysia melakar kejayaan di pentas antarabangsa itu. Kesiannya! Menangis bukan bererti tidak menerima kekalahan, tetapi ada tangisan yang lahir bukan kerana kecewa pada diri sendiri, sebaliknya kerana terkenangkan harapan orang-orang di sekeliling yang begitu tinggi diletakkan di bahu ini, tulis Aina di Instagram pada malam Ahad.

Memanglah susah nak bawa balik harapan ramai kalau tak dapat trofi utama. Berat rasanya apabila menyedari bahawa bukan hanya impian sendiri yang tidak kesampaian, tetapi turut ada harapan insan lain yang terpaksa kita bawa pulang bersama kekecewaan. Itulah saya, Aina Abdul, katanya lagi. Kita yang baca pun rasa terkesan. Walaupun tak menang, Aina berjaya harumkan nama Malaysia dengan menduduki tempat keempat dalam pertandingan berprestij tu.

Walaupun gagal bawak pulang trofi utama, Aina tetap anggap penyertaannya dekat pentas global ni sebagai sesuatu pengalaman yang paling berharga. Bayangkan, jadual padat gila, latihan hari-hari, tapi dia cakap dia enjoy. Tetapi sejujurnya, saya sangat menikmati masa saya di sini. Memang pengalaman yang sangat berbeza dengan jadualnya yang sangat penuh serta latihan berkali-kali setiap hari. Alhamdulillah tenaga saya kekal hingga ke hari terakhir, kongsinya.

Dia siap bagi kredit kat guru vokal dia, Datuk Syafinaz Selamat, yang jaga kualiti suara dia sampai stamina kekal mantap ke hari terakhir pertandingan. Kali ini saya berguru dengan Toknaz (Datuk Syafinaz), jadi vokal saya dijaga oleh beliau... Saya tidak pernah berasa sebebas ini dalam hidup saya cikgu, terima kasih, luahnya. Aina jugak puas hati sebab dapat lengkapkan penceritaan empat elemen alam menerusi persembahan dia, dari lagu 'Terus Hidup' sampai 'Bluest Sky'. Udara, Tanah, Api dan kini Air. Itu menandakan penamat bagi kesemua elemen dalam persembahan saya, katanya.

Jadi, bila tengok Aina Abdul nangis, bukan bermakna dia lemah, tapi dia sebenarnya kuat menanggung harapan kita semua. Siapa setuju angkat tangan?