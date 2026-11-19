Hiburan

Tahniah kepada Bella Astillah yang berjaya membawa pulang anugerah People's Choice Award di NONA Gala Awards 2026! Penyanyi dan pelakon yang sentiasa mencuri perhatian ni, bersama Hussain Jamilul Hayat, dinobatkan sebagai pilihan peminat ramai.

Majlis berprestij ni diadakan pada Rabu di Taming Sari Grand Ballroom, Royale Chulan Kuala Lumpur. Ia bersempena ulang tahun ke-40 jenama gaya hidup wanita, NONA, yang meraikan legasi serta mengiktiraf kecemerlangan wanita Malaysia merentas generasi. Tema Glam Ruby Jubilee memang sesuai sangat untuk sambutan Jubli Delima ni!

Ketua Pegawai Eksekutif seeNI, Syamil Fahim Mohamed Fahim, menyatakan tempoh 40 tahun merupakan pencapaian bermakna buat NONA. Katanya, NONA bukan saja saksi perubahan dunia wanita, malah turut meraikan kejayaan, kepimpinan dan sumbangan mereka kepada masyarakat.

NONA Gala Awards 2026 turut memperkenalkan dua kategori baharu iaitu NONA Rising 40 Under 40 dan NONA People's Choice Icons of the Year. Inisiatif ni beri pengiktirafan kepada bakat muda dan juga figura inspirasi pilihan masyarakat. Ketua Kandungan seeNI, Farah Zainul, jelaskan yang peminat boleh undi ikon pilihan mereka secara dalam talian untuk kategori People's Choice Award.

Selain Bella dan Hussain, ramai lagi figura yang turut diiktiraf. Antaranya Puan Sri Tiara Jacquelina yang menerima NONA Icon of the Arts Award, Dr Fauziah Mohd Hasan (NONA Superwoman Award), dan Sarjan Mejar Emma Firyana Saroji (NONA Sports Icon Award). Memang patutlah mereka dapat pengiktirafan ni, inspirasi untuk semua!

Siapa ikon pilihan korang yang patut dapat anugerah macam ni agaknya?