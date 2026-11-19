Hiburan

Memang susah betul nak ‘move on’ daripada kemeriahan festival muzik Ultra Kalcer Malaysia (UKM2026) yang berlangsung pada 7 dan 8 November lepas. Walaupun dah hampir seminggu berlalu, aura festival anjuran Neptunes Presents ini masih hangat diperkatakan dan ramai yang menganggapnya sebagai salah satu penganjuran terbaik tahun ini.

Sebenarnya, sebelum acara ni berlangsung, UKM2026 sempat dilanda kontroversi. Ada pihak yang mengancam untuk boikot sebab kononnya festival ini lebih mempromosikan artis dari Indonesia berbanding bakat tempatan. Tapi, semua kritikan itu ternyata meleset sama sekali! Buktinya, festival ini berjaya mengumpulkan lebih 12,000 penonton sepanjang dua hari berlangsung. Memang padu!

Malam Pertama Penuh Kejutan dan Emosi

Hari pertama UKM2026 dibuka dengan sesi ‘pemanasan badan’ yang penuh tenaga. Pentas dimeriahkan dengan persembahan daripada Citykops, Good Morning Everyone, dan The Alif, serta penyanyi Indonesia bersuara alto, Danilla Riyadi.

Namun, kemunculan yang paling dinanti-nantikan adalah ratu pop Indonesia, Kris Dayanti! Beliau sempat meluahkan rasa gembira berada di UKM2026, yang disifatkannya sebagai festival yang membawakan muzik generasi muda. Kris Dayanti turut menyatakan keyakinannya terhadap muzik yang dilahirkan dari hati, sambil berharap UKM2026 akan terus berjaya dan menjadi jambatan perpaduan dua negara. Beliau turut memohon maaf atas isu jerebu yang menyelubungi Malaysia baru-baru ini akibat kebakaran di Kalimantan.

Malam pertama terus memanas dengan persembahan daripada band yang sedang meningkat naik, Fugo. Mereka turut mencuri perhatian dengan segmen istimewa bersama Datuk Francisca Peters dan Fynn Jamal. Persembahan lagu “Izinkan Aku” (ft Francissca) dan “Some Other Day” (ft Fynn Jamal) disampaikan dengan konsep ala segmen penyampaian berita era 1990-an yang memang nostalgia habis!

Kehangatan pentas utama memuncak apabila Baskara Putra, yang lebih dikenali sebagai Hindia, tampil menggegarkan pentas. Tirai malam pertama diakhiri dengan alunan vokal Pamungkas, yang mendendangkan lagu-lagu hits seperti “Putus,” “Adam,” “Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan,” dan “Risalah Hati.” Seperti Kris Dayanti, Pamungkas juga mengambil kesempatan untuk memohon maaf kepada rakyat Malaysia tentang isu jerebu sebelum menutup persembahannya dengan lagu-lagu popular seperti “Monolog,” “To The Bone,” dan “Kenangan Manis.”

Hari Kedua: Hujan Lebat Pun Tak Halang Semangat!

Hari terakhir UKM2026, 8 November, bermula dengan tenaga yang sama! Pentas dibuka oleh DJ Belia Benci Club, Okirama, dan kumpulan kegilaan anak muda masa kini, Dukes. Tak lama kemudian, Biru Baru, band dari Tangerang, Indonesia, mengambil alih pentas dengan lagu-lagu popular mereka seperti “Baangka,” “Hitung Mundur,” “Kira Cari Waktu Lain,” dan “Kalah Lagi.”

Festival ini memang meraikan pelbagai generasi pemuzik, terbukti dengan penampilan kumpulan Rumah Sakit, salah satu band indie senior dari Indonesia. Namun, pentas benar-benar ‘dirampas’ oleh kumpulan Barasuara yang menjadi kegilaan ramai sekarang. Walaupun hujan turun lebat, lebih 6,000 penonton tetap tidak berganjak menyaksikan persembahan bertenaga mereka. Lagu-lagu seperti “Pancarona,” “Etalase,” dan “Terbuang Dalam Waktu” (yang juga runut bunyi filem ‘Sore: Isteri Dari Masa Depan’) berjaya memukau ribuan peminat setia!

Biarpun hujan tak berhenti, malam kedua terus hangat dengan kemunculan Naykilla, si ratu genre ‘hipdut’. Walaupun khabarnya Naykilla kurang sihat, beliau tetap berjaya membuatkan ribuan penonton bergelek dan menari riang dalam hujan dengan dendangan lagu-lagu popularnya seperti “So Asu,” “Garam & Madu,” “MMG,” dan “Kasih Aba-Aba.” Sesekali, penonton bersorak apabila Naykilla tampil berani bergelek seksi di pentas UKM2026. Memang 'on fire'!

Gabungan genre dangdut dan hip hop diteruskan dengan penampilan kumpulan Lomba Sihir, yang memuncak lagi hormon adrenalin penonton dengan persembahan penuh bertenaga. Lagu-lagu seperti “Hati & Paru-Paru,” “Nirrlaba,” “Di Seberang,” dan “Ribuan Memori” didendangkan. Band asal Jakarta ini turut menyampaikan beberapa mesej ‘panas’ mengenai isu pembakaran hutan di Kalimantan sepanjang persembahan mereka.

Malam kedua belum tamat lagi! Jiwa penonton dibuai dengan persembahan Romantic Echoes yang terkenal dengan fesyen persis drakula mereka. Lagu-lagu seperti “Gaung Romantis,” “Yang Tercinta,” “Tentang Bunga,” dan “PDML” dipersembahkan oleh kumpulan yang dah beberapa kali tampil di festival muzik tempatan sebelum ini, termasuk Latihan Pestapora Malaysia dan Nyala Fest.

Kemuncak dan penutup persembahan paling ‘havoc’ pastinya apabila trio DJ Feel Koplo mengambil alih pentas. Sepanjang 40 minit, Feel Koplo membuatkan semua penonton bergoyang sakan dengan seleksi lagu ‘remix’ pelbagai genre. Memang habis power! UKM2026 boleh dianggap sangat berjaya, namun untuk masa hadapan, diharapkan pemilihan penghibur dari Malaysia mahupun Indonesia akan lebih seimbang dan adil. Barulah perpaduan serumpun kita makin erat, kan?