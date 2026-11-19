Hiburan

Penyanyi antarabangsa, James Blunt, nekad menukar namanya kepada Ryan Bel Air, dan kemudian menjelaskan kepada Ryan Air. Keputusan drastik ini dibuat sebagai tanda menepati janji yang pernah beliau lafazkan sebelum ini.

Blunt, 52, kini sah menggunakan nama baharu itu susulan kejayaan albumnya, 'Airplane Mode', yang dilancarkan pada 6 November lalu. Album ini ternyata bukan kaleng-kaleng, sebab selepas seminggu pelancarannya, ia terus menduduki tangga teratas di United Kingdom.

Memang power la album dia! Jadi, James Blunt pun terpaksalah tunaikan janjinya. Beliau berkongsi berita perubahan nama ini menerusi hantaran di Instagram, siap tunjuk borang permohonan pertukaran nama yang dah siap diisi.

Kemudian, dalam satu hantaran video lain di Instagram, penyanyi yang nama sebenarnya James Hillier Blount ini turut mengesahkan yang beliau kini guna nama Ryan Air, sambil memberitahu secara tegas: "James Blunt tidak akan kembali." Fuh, tak main-main dia ni!

Siapa sangka, dari penyanyi balada popular terus jadi nama ala-ala syarikat penerbangan tambang murah. Agak-agak Ryan Air ni nanti buat konsert dalam kapal terbang ke?