Raja Azmi, Bekas CEO Malaysia Airports, Dah Jadi 'Boss' Baru Kat Steel Hawk!

Hiburan

Dengar cerita panas ni, geng! Raja Azmi, nama yang tak asing lagi dalam industri penerbangan, kini dah dilantik sebagai ahli lembaga pengarah syarikat Steel Hawk. Umur 59 tahun tapi portfolio kerja dia ni memang padat, dah 39 tahun pengalaman dalam kepimpinan korporat!

Pengalaman beliau merangkumi macam-macam sektor—bukan setakat penerbangan je, tapi juga pembangunan hartanah, pembinaan, dan teknologi maklumat. Memang rare lah jumpa orang yang all-rounder macam ni. Dalam tempoh 39 tahun itu, pengendali lapangan terbang tersebut meraih hasil RM5 bilion dan mengendalikan lebih 100 juta penumpang pada 2019. Fuh, power!

Selepas tu, dari September 2020 hingga September 2024, Raja Azmi berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Operasi Suruhanjaya Penerbangan Malaysia. Kat sana, dia sibuk mengawasi inisiatif strategik, urusan kawal selia, dan berinteraksi dengan pihak berkepentingan dalam industri penerbangan. Memang tak duduk diam orangnya.

Sejak Jun 2025 pula, beliau dah beralih angin, menjadi Rakan Kongsi Pengurusan di Peoplez Corporate Advisory. Tanggungjawabnya di sana melibatkan khidmat nasihat korporat, transformasi kewangan, bimbingan, dan latihan. Nampak gayanya, ilmu dia ni memang sentiasa diguna pakai!

Steel Hawk sendiri dah sahkan, Raja Azmi tidak ada sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah atau pemegang saham utama syarikat. Konflik kepentingan dengan syarikat pun takde, dan dia juga takde kepentingan dalam mana-mana sekuriti syarikat atau anak-anak syarikat Steel Hawk. Kira, memang bersih dan telus lah!

Dengan pengalaman Raja Azmi yang dahsyat ni, agak-agak Steel Hawk nak terbang tinggi sampai mana pulak lepas ni?