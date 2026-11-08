Aina Abdul & Ernie Zakri 'Switch' Lagu, Netizen Teriak Minta Duet Sampai Pecah Gegendang!

Hiburan

Kecoh satu media sosial bila nama dua powerhouse vokal negara, Aina Abdul dan Ernie Zakri, tiba-tiba naik mendadak! Eh, apa hal pulak ni? Ingatkan peminat sedang bercakar, rupa-rupanya bukan! Dua penyanyi bersuara emas ini buat hal bila masing-masing 'switch' lagu dan nyanyi karya milik satu sama lain.

Aina Abdul, penyanyi, penulis lagu dan pelakon terkenal dengan trademark vokal luar biasa serta persembahan penuh dramatik, tampil mengalunkan lagu Pinta. Pergh, memang rasa 'feel' lain macam bila dia bawak lagu tu, sampai kita yang dengar pun boleh meremang! Lontaran vokal Aina yang sentiasa on point tu memang tak pernah mengecewakan sesiapa.

Tak kurang hebatnya, Ernie Zakri pula muncul dengan kawalan vokal yang superb dan penghayatan lagu yang mendalam bila dia pulak cover lagu Bluest Sky. Penyanyi, pelakon dan guru vokal ini memang ada keistimewaan tersendiri bila dia berjaya buat lagu orang jadi macam lagu sendiri. Macam mana la diorang boleh buat magic macam ni? Memang power betul!

Aksi 'tukar lagu' ni terus buat netizen menggelegak, bukan main lagi excitednya. Ramai gila yang teruja, terus memasang angan-angan nak tengok Aina dengan Ernie bergabung tenaga dalam satu projek duet. Dan, jujur cakap, siapa je yang tak setuju dengan permintaan ni? Kita rasa, memang patut sangat!

Bayangkanlah, dua suara emas dengan identiti muzik masing-masing yang unik, bergabung dalam satu track. Aina dengan vokal lantang dan 'storytelling' dia yang dramatik, digandingkan pula dengan Ernie yang punya kawalan dan emosi mantap. Kalau diorang betul-betul buat duet, kita yakin boleh jadi antara kolaborasi paling dinanti-nantikan tahun ini. Bergegar corong radio dibuatnya!

Kita dah boleh bayangkan dah macam mana dorang bertukar 'high note' yang membakar pentas, buat bulu roma meremang satu badan. Aduh, memang tak dapat nak describe keterujaan ni. Memang kena tunggu je la kalau betul-betul jadi. Korang rasa lagu macam mana yang paling ngam untuk dorang duet? Ke ada lagu baru yang patut dorang cipta khas?