Stacy OK Je Kalau Akim Ahmad Masuk GVF, Sedia Berentap Di Pentas!

Hiburan

Penyanyi Stacy, yang kini bergelar bintang Gegar Vaganza Fantasia (GVF), langsung tak menolak kalau suaminya, Akim Ahmad, tiba-tiba muncul sebagai peserta dalam program yang sama. Aiyoo, ini baru drama!

Bagi Stacy, kehadiran Akim dalam GVF memang dah lama dinantikan peminat, lebih-lebih lagi Akim dah lama tak masuk mana-mana pertandingan atau program seumpamanya. Mantaplah kalau Akim join!

Stacy pernah bertanya kepada Akim bagaimana jika Akim turut menyertai program itu. Jawapan Akim pula ringkas, siapa nak jaga anak? Haha, ada-ada je Akim ni! Tapi Stacy rasa peminat Akim memang menunggu kemunculan dia, dan kalau Akim masuk, Stacy okey je.

Yang paling power, Stacy mengaku dia bersedia sepenuhnya kalau perlu berlawan dengan Akim di pentas GVF, walaupun mereka ni kan suami isteri. Memang rare lah pasangan macam ni! Stacy menjelaskan, masing-masing ada kelebihan dan kelemahan tersendiri, dan tak semua benda pasal muzik mereka kongsi. "Kami tetap bersaing dari segi muzik juga. Walaupun kami berkongsi, tetapi ada perkara yang menjadi kelebihan saya dan ada perkara yang menjadi kelebihan dia," katanya.

Stacy juga tak lupa nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada Akim sebab bagi sokongan dan izin dia untuk sertai GVF. Tanpa Akim, memang tak jadilah dia nak beraksi di pentas berprestij ni. Nampak sangat Akim ni suami penyokong nombor satu!

GV13 bakal menyaksikan ramai lagi bintang berentap rebut gelaran juara, termasuk Vince, Zahid, Mawi, Faizal, Mila, Shahir, Faizul, dan Firman. Hos kegemaran ramai, Nabil Ahmad, Jihan Muse, dan Sherry Alhadad akan terus mengemudi GVF, dibantu juri-juri hebat seperti Dato’ Ramli MS, Hetty Koes Endang, dan Datuk Syafinaz Selamat. Dengan Celcom Digi sebagai penaja rasmi, "GV13" akan bersiaran selama 11 minggu, setiap Ahad jam 9 malam di Astro Ria (saluran 104) secara langsung dari Auditorium MBSA Shah Alam, dan boleh distrim di Astro GO serta Sooka.

Agak-agak siapa pulak yang lagi gempak kalau Akim dan Stacy bergabung tenaga atau berentap di pentas yang sama?