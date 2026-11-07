Datuk Seri Raja Rezza Shah: Cukup-Cukuplah Set Penggambaran Tak Profesional, Pelakon Pun Nak 'Vibes' Bintang!

Hiburan

Pelakon veteran, Datuk Seri Raja Rezza Shah, yang dah lebih empat dekad bergelar anak seni, baru-baru ini meluahkan harapan yang membara. Beliau nak sangat penggiat industri seni tanah air kita ni, seriuslah, tingkatkan tahap profesionalisme di set penggambaran. Kalau tak, macam mana nak jaga kebajikan dan keselesaan pengamal seni, kan? Jangan sampai pelakon senior macam dia pun sentap!

Sebagai seorang yang dah menyelami dunia lakonan sejak tahun 1982 dan kini juga dikenali sebagai pengasas serta pengerusi Islamic Fashion Festival (IFF), pengalaman Datuk Seri Raja Rezza Shah dalam industri memang tak boleh disangkal lagi. Beliau juga dikenali menerusi filem 'Ali Setan' dan drama bersiri 'Tuan Anas Mikael'.

Impian 'VVIP Treatment' Seorang Veteran? Bukanlah!

Datuk Seri Raja Rezza Shah, yang sekarang dah menginjak usia 65 tahun, dengan jujurnya berkongsi impian kecilnya. Beliau teringin sangat nak merasai pengalaman dilayan macam seorang bintang sebelum ‘pergi’ nanti. Bukan layanan istimewa yang dimaksudkannya, sebaliknya semuanya patut teratur dan profesional. Ini termasuklah perkara paling asas yang kadang-kadang kita tak sangka boleh jadi isu besar. Contohnya? Pelakon yang nak berehat pun tak ada tempat duduk. Seriuslah?! Semua perkara ni, dari kemudahan asas yang ‘basic’ sampai jadual penggambaran yang tidak teratur, patutlah diambil kira betul-betul. Kalau pelakon selesa, barulah boleh bagi lakonan mantap, tak gitu?

Bakat Luar Biasa, Situasi Luar Kawalan

Walaupun ada je isu professionalism yang bikin kepala pening, Datuk Seri Raja Rezza Shah tak lokek puji bakat pelakon tempatan kita ni memang luar biasa gila. Bayangkanlah, dorang boleh bagi persembahan terbaik dan padu, walaupun terpaksa berdepan dengan pelbagai kekangan. Jadual penggambaran yang tak teratur, kemudahan asas yang kurang memuaskan, semua tu tak jadi halangan besar!

Beliau siap menyifatkan kemampuan pelakon Malaysia kita menghasilkan lakonan berkualiti dalam keadaan serba mencabar ni sebagai sesuatu yang sangat wajar dihargai. Kita patut bagi ‘standing ovation’ lah kat dorang! Beliau berpesan kepada semua penonton supaya menghargai pelakon Malaysia kerana mereka hebat. Iyalah, kalau dalam keadaan yang sangat terdesak dan sukar pun, dorang masih mampu berlakon dengan baik, memang legend lah kan?

'Stay Humble', Belajar Dari 'Otai'

Meskipun kini jadual Datuk Seri Raja Rezza Shah sangatlah padat dengan pelbagai urusan, termasuklah penganjuran acara fesyen antarabangsa yang besar, kecintaan beliau pada dunia lakonan tak pernah pudar. Beliau menjelaskan bahawa sebagai pelakon, dia memang suka berlakon, sama seperti orang yang suka menulis. Tahun ini je, beliau hanya berlakon tiga kali sebab jadual dah ‘full’ gila dengan hal lain. Tapi semangat tu tetap ada!

Untuk pelakon generasi baharu pula, ada nasihat emas dari 'otai' ni: sentiasa merendah diri dan rajin-rajinlah menimba ilmu daripada penggiat seni senior. Kata Datuk Seri Raja Rezza Shah, pengalaman dan ilmu dari ‘sifu-sifu’ terdahulu tu sangatlah penting. Ia bukan saja bantu korang faham kemampuan diri, tapi juga elakkan dari bersikap terlalu yakin atau merendahkan kebolehan sendiri. Barulah jadi ‘humble bragging’, bukan ‘arrogant bragging’.

Beliau siap bagi contoh, masa mula-mula bertapak dalam industri dulu, beliau sendiri berusaha keras sampai ke Singapura. Semata-mata nak berjumpa dengan nama-nama besar macam Allahyarham Datuk S. Roomai Noor, Allahyarham Datin Umi Kalthum, Datuk Dr Sarimah Ahmad dan Allahyarham Siput Sarawak. Semua tu demi satu tujuan: nak menimba ilmu! “Kita kena tahu langit itu tinggi atau rendah supaya kita tidak meletakkan diri terlalu tinggi atau terlalu rendah,” pesan beliau. Jadi, memang penting gila untuk kita berkenalan dan belajar dari orang yang dah lama makan garam dalam industri ni. Kalau tak, asyiklah nak buat hal sendiri, bila nak ‘level up’ nanti?

Jadi, apa pandangan korang? Dah tiba masanya ke industri hiburan kita ni buat ‘makeover’ besar-besaran untuk lebih profesional dan jaga kebajikan anak seni? Atau memang kena tunggu ‘legend’ macam Datuk Seri Raja Rezza Shah bersuara lagi baru semua nak terhegeh-hegeh buat kerja? Jangan sampai ‘mood’ berlakon beliau terus ‘down’ dah lah!