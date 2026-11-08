Bukan Kaleng-Kaleng! Zizan Razak Sampai Bergenang Air Mata Terima Pujian Pengarah 'Terbang'

Hiburan

Pelakon multi-talented kita, Zizan Razak, baru-baru ini buat pengakuan jujur yang dia sampai menangis terharu! Bukan sebab drama cinta ke, tapi sebab dapat pujian melangit dari pengarah filem 'Terbang', Chiu Keng Guan. Fuh, siapa sangka Zizan yang selalu ceria tu boleh jadi emosional macam ni?

Pujian untuk watak Imran dalam filem tersebut memang cukup bermakna bagi Zizan. Zizan sendiri mengaku dia bersungguh-sungguh mengawal diri agar lakonannya tu sesuai dengan konsep dan kehendak filem.

“Saya menangis bila pengarah menghantar mesej dan memuji saya. Dia kata reaksi saya sangat, sangat, sangat berkesan,” cerita Zizan. Bayangkan, dia baca mesej tu sampai bergenang air mata! Siapa je tak melting kalau kena puji macam tu, siap ada 'sangat' tiga kali pulak tu. Memang power lah pengarah Chiu Keng Guan ni punya penangan!

Zizan tak nafikan, sebelum ni mungkin ada terkurang atau terlebih dalam lakonan dia. Mungkin dulu terlebih teruja, tak cukup kajian. Tapi untuk 'Terbang' ni, dia ambil pendekatan berbeza, lebih kawal diri sebab faham naskhah tu lebih menekankan nilai seni, bukan semata-mata komersial. Nampak sangat Zizan dah makin matang dalam lakonan dia, respect!

“Jadi, saya kawal lakonan saya. Alhamdulillah, apabila melihat pujian yang diberikan, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang menghargai lakonan saya,” katanya. Memang patut pun Zizan rasa dihargai, penat lelah dia nak adjust cara lakonan tu bukan main-main. Agak-agak, korang dah ready ke nak tengok Zizan yang lebih 'seni' ni?