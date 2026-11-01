Watak Cinta Dengan Adik-Beradik? Idan Aedan Kata NO, Siap Ada Prinsip!

Hiburan

Fuh, berprinsip betul Idan Aedan ni! Pelakon tu baru-baru ini mendedahkan pernah menolak tawaran berlakon untuk sebuah naskhah tempatan. Sebabnya, watak yang ditawarkan tu kena bercinta dengan adik-beradik sendiri!

Ye, korang tak salah baca. Idan kata, walaupun tawaran tu datang terus tanpa perlu uji bakat, dia tetap berpegang teguh pada prinsip untuk tak terima watak yang dirasakan boleh bagi kesan negatif pada penonton. Bijak, bijak.

Menurut Idan, bila tahu plot cerita macam tu, dia rasa tak kena dengan prinsip diri. Katanya, kalau sesuatu watak boleh bagi kesan tidak baik kepada penonton, dia akan menolaknya, dan itu kriteria utama sebelum menerima sebarang tawaran. Amboi, memang ada pendirian!

Bercakap pasal prinsip ni, Idan juga tak kisah pun orang label dia sebagai pelakon filem ‘art house’. Ada je yang suka sangat nak kategorikan pelakon kan? Tapi Idan kata dia tak pernah pun fikirkan sangat tanggapan macam tu. Betul juga, kadang pembahagian antara filem komersial dengan filem ‘art house’ ni macam terlalu ekstrem kat Malaysia ni sampai wujud persepsi negatif. Padahal, dua-dua boleh jadi karya seni yang bagus!

Idan berpendapat naskhah komersial juga boleh jadi karya seni yang baik, begitu juga sebaliknya. Nampak sangat Idan ni tak nak terikat dengan apa-apa label, asalkan dapat berlakon dengan jujur dan penuhi kehendak pengarah, dia dah gembira. Baguslah macam tu, janji hasil kerja on point!

Satu lagi yang menarik, Idan tak terikut-ikut pun dengan trend pelakon lelaki seusia dia yang berlumba-lumba nak bina badan sasa. Dia lebih utamakan kesihatan dan kecergasan fizikal. Katanya, kecergasan tu bukan sekadar nak nampak hot, tapi penting untuk pastikan pelakon boleh sampaikan dialog dan emosi dengan berkesan. Betul juga, apa guna badan sado tapi nak melontar dialog pun semput? Haha!

Idan mahu jadi pelakon versatil dan tak mahu hanya terikat dengan satu jenis watak sahaja. Apa-apa pun, kita respek Idan Aedan punya pendirian. Memang tak semua pelakon berani buat macam ni, kan? Korang rasa prinsip Idan ni patut dicontohi tak?