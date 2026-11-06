Wan Hanafi Su Sentap Kalau Penonton Tak Hadam Mesej 'BAGA: Esok Untuk Siapa'

Hiburan

Pelakon Wan Hanafi Su dah awal-awal lagi minta penonton jangan pandang remeh mesej penting yang nak disampaikan dalam filem 'BAGA: Esok Untuk Siapa'. Katanya, walaupun jalan cerita mungkin nampak macam biasa je sebab dekat dengan kehidupan seharian kita, tapi apa yang buat dia lain adalah bila konflik tu berlaku dalam kalangan masyarakat miskin.

Wan Hanafi Su sempat cerita, dia terserempak dengan seorang Datuk kat lapangan terbang, dua hari sebelum datang ke malam gala BAGA. Datuk tu tanya cerita pasal apa, dan Wan Hanafi jawab cerita itu biasa sahaja kerana perkara seperti itu berlaku kepada semua orang, tetapi yang menjadikannya menarik ialah apabila ia berlaku kepada masyarakat miskin.

Datuk itu terkejut, dan Wan Hanafi bersyukur kalau dia nampak sesuatu yang berbeza menerusi cerita ini. Tapi, dia sempat bagi amaran: "Tetapi, jika filem ini masuk ke pawagam nanti dan penonton Malaysia mengatakan ia biasa sahaja, Masya-Allah, astaghfirullahalazim... apa nak jadi dengan moral kita?" Pergh, Wan Hanafi Su dah siap risau pasal moral kita dah ni! Kasi sentap sikit, baru tahu!

Filem 'BAGA: Esok Untuk Siapa' ni mengisahkan dua jiwa muda yang tersepit antara cinta, impian, dan realiti hidup yang makin lama makin menghimpit. Berlatarbelakangkan kehidupan kampung yang konservatif, naskhah ni turut mengetengahkan isu kemiskinan, tradisi, dan pilihan hidup yang boleh tinggalkan kesan besar pada masa depan seseorang.

Jangan lepaskan peluang korang untuk saksikan sendiri 'BAGA: Esok Untuk Siapa' yang dah pun mula menemui penonton di pawagam sejak 5 November lalu. Agak-agak korang, kita dah cukup hadam ke mesej dia?