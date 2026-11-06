Keith Foo Luka Tangan Ketika Berlakon, Dian P. Ramlee Guna Kopi Kampung Hentikan Darah!

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Keith Foo, seorang pelakon terkenal di Malaysia dan Indonesia, kini menjadi tumpuan ramai menerusi drama terbaharunya, `Suamiku Anak Mak`, yang sedang hangat diperkatakan dan mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan netizen. Drama ini nampaknya betul-betul buat penonton geram dan emosi!

Pelakon Keith Foo baru-baru ini telah alami kecederaan pada tapak tangan kanannya ketika menjayakan satu babak dalam drama popular `Suamiku Anak Mak`. Amboi, bukan calang-calang punya effort ya, sampai luka-luka! Keith kata, dia sendiri terkejut bila tengok tangan dia berdarah masa babak tu. Tapi, demi menjaga mood dan momentum penghayatan watak Haris yang tengah intense tu, dia pilih untuk teruskan lakonan. Betul-betul pro!

Keith, yang berumur 43 tahun, mengaku masa dia menggigil dalam babak tu, bukan sebab lakonan semata-mata tau. Rupanya dia tengah tahan sakit sebab luka yang dialami. Dia siap pandang tangan dua kali untuk pastikan betul-betul darah ke tak. Fuh, dahsyat! Walaupun begitu, dia tekad tak nak berhenti separuh jalan. Alasannya, tak nak hilang momentum dan kesian pulak kat pelakon serta kru lain yang terpaksa menunggu kalau dia pause tiba-tiba. Respect lah!

Petua Mak Leha, Kopi Kampung Jadi Penyelamat

Tapi, kecederaan Keith tu tak la teruk sangat sampai kena jahit. Lega sikit dengar. Yang paling legend, pelakon senior Dian P. Ramlee, yang bawa watak Mak Leha dalam drama tu, terus jadi penyelamat! Sebaik je babak tu habis, Dian tak buang masa, terus bagi rawatan awal. Seluruh kru produksi masa tu memang panik habis bila nampak Keith luka. Apa yang Dian buat? Dia ambil serbuk kopi kampung, dan terus je letakkan dekat bahagian luka. Ajaibnya, darah yang tadinya susah nak berhenti, terus perlahan-lahan mengering. Eh, magic ke Mak Leha ni?

Keith berkongsi bahawa sebelum serbuk kopi diletakkan, darah masih mengalir dan susah berhenti. Memang petua orang lama ni tak boleh dibuat main-main. Keith pun bersyukur sangat dengan pasukan produksi yang sentiasa menyokong. Katanya, sebaik sahaja pengarah menyebut 'cut', semua orang datang membantu. Teamwork is dreamwork, kan?

Bukan Salah Pisau, Tapi Silap Sendiri

Ramai netizen mesti tertanya-tanya, kenapa la tak guna pisau palsu? Kenapa kena guna pisau betul? Keith faham je persoalan tu. Dia jelaskan, memang dia kena guna pisau sebenar untuk tebuk sofa dalam babak tu. Tapi, dia akui, itu semua salah dia sebab tak cukup berhati-hati. Dia tak perasan ada bahagian sofa yang ada kayu, bukan gabus semata. Jadi bila dia cucuk, pisau tu melantun balik dan terkena tangannya. Keith tak salahkan sesiapa pun dekat set. Dia menegaskan tiada sesiapa di set yang patut dipersalahkan. Good sport!

Watak Kena Kecam, Maknanya Berjaya!

Bercakap pasal `Suamiku Anak Mak`, Keith juga tak lari dari kecaman netizen pasal watak Haris yang dia bawa. Maklumlah, drama ni memang bikin hati penonton panas. Tapi Keith ni jenis chill je. Dia langsung tak terkesan dengan komen-komen negatif tu. Malah, dia berterima kasih pulak dekat pengarah yang banyak bagi bimbingan sampai watak Haris tu jadi betul-betul menjadi. "Saya okay! Kalau semua orang mengecam saya, bermakna watak itu berjaya dibawakan," tegasnya. Ha, inilah dia semangat pelakon sejati! Watak kena benci, barulah ada impak.

Jadi, lepas ni kalau luka sikit-sikit dekat dapur, tak payah panik sangat, mana tahu serbuk kopi kampung pun boleh on?