Hiburan

Penyanyi dan pelakon, Wafiy A’an akhirnya tampil menafikan dakwaan lagu duet terbarunya bersama Ellya Keesha, berjudul 'Hanya Sehari', adalah simbolik hubungan mereka yang dikatakan bakal melangkah ke jenjang pelamin. Habis tu, video-video ala-ala pre-wedding tu apa cerita?

Menurut Wafiy, segala perkongsian yang kononnya menampakkan seperti persiapan perkahwinan itu sebenarnya hanyalah sebahagian daripada strategi promosi untuk pelancaran lagu tersebut. Fuh, memang pandai buat kita tertipu! Kita ingat ada berita baik, rupanya prank je.

“Kami selesa bekerjasama sebagai kawan dalam industri dan kawan dalam bisnes. Kami tidak boleh nak paksa soal jodoh. Kami mahu fokus kepada kerjaya masing-masing dan memperbaiki apa yang boleh diperbaiki dalam bidang kami,” jelas Wafiy.

Bukan main lagi Wafiy ni, sampai tak berani nak bagi bayangan pasal masa depan hubungan mereka sebab sibuk dengan kerjaya seni masing-masing. Alahai, berahsia sangatlah pulak! Dia tidak mahu mengiyakan atau menidakkan hubungan mereka, sebaliknya menegaskan mereka memang berkawan baik dan itulah sebabnya banyak kerjasama dilakukan. Wafiy turut memuji Ellya sebagai seorang yang baik dan selesa untuk bekerjasama.

Tapi bila bab seterusnya, Wafiy terus mengunci mulut. Dia tidak berani bercakap mengenai fasa seterusnya kerana tidak tahu apa yang dirasai Ellya, begitu juga sebaliknya. Dia hanya meminta orang ramai mendoakan yang terbaik untuknya dan Ellya.

Sementara itu, Ellya Keesha turut menyokong penjelasan Wafiy, mengesahkan bahawa lagu 'Hanya Sehari' memang berkisarkan kisah percintaan. Menurutnya, lagu itu berkisarkan kisah cinta dan itulah mesej yang mahu disampaikan menerusi projek ini. So, mesej lagu tu memang pasal cinta, tapi hubungan dorang? Kena tunggu la sampai "Hanya Sehari" tu jadi "Sampai Bila-Bila"!

Sampai bila kita nak kena layan gimik ni agaknya?