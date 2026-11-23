Hiburan

Pameran khas Proton e.MAS anjuran PRO-NET yang berlangsung di KL East Mall, Kuala Lumpur, dari 18 hingga 22 November 2026, memang dah habis tapi kemeriahannya masih terasa! Sepanjang lima hari itu, pameran ini bukan sahaja menawarkan pelbagai aktiviti interaktif dan promosi jualan eksklusif, malah turut menampilkan persembahan istimewa daripada dua nama besar dalam industri muzik tanah air, Sasi The Don dan Dato’ Awie.

Untuk yang dah lama mengidamkan kenderaan elektrik (EV) tapi masih berkira-kira, pameran ini menawarkan bantuan tukar beli kenderaan sehingga RM10,000. Tawaran lumayan ini khas untuk pembelian model Proton e.MAS 7 dan Proton e.MAS 7 PHEV. Fuh, siapa je tak nak rebut peluang keemasan macam ni? Pengunjung juga berpeluang untuk meneliti dengan lebih dekat barisan model EV terkini jenama berkenaan, termasuklah Proton e.MAS 5, e.MAS 7, dan e.MAS 7 PHEV .

Persembahan Gempak & Kolaborasi Padu

Tarikan utama yang paling dinanti-nantikan oleh para pengunjung semestinya persembahan langsung Sasi The Don dan Dato’ Awie. Duo legend ini bukan sahaja memukau penonton dengan lagu kolaborasi terbaharu mereka yang berjudul “Oh My Kawan”, malah turut mempersembahkan jingle rasmi Proton e.MAS secara langsung buat pertama kali. Memang satu momen bersejarah untuk jenama EV tempatan ni! Selepas persembahan bertenaga tu, sesi “Meet & Greet” eksklusif turut diadakan, memberikan peluang kepada peminat untuk beramah mesra dan bergambar kenang-kenangan bersama kedua-dua artis tersebut.

Kolaborasi antara Sony Music Entertainment dan Proton e.MAS ni memang power habis, menggabungkan dunia muzik dan automotif untuk meraikan kreativiti serta semangat kebersamaan rakyat Malaysia. Konsep “Your Kawan for Every Journey” yang menjadi janji jenama Proton e.MAS jelas terpancar menerusi kerjasama ini, menunjukkan semangat persahabatan dan kebersamaan yang utuh.

Matlamat Jangka Panjang & Ekosistem EV Meluas

Menurut Puan Salawati Mohd Yusoff, Ketua Pegawai Penjenamaan PRO-NET, pameran itu bertujuan memberi peluang kepada orang ramai mengenali rangkaian model Proton e.MAS, memahami selok-belok aspek pemilikan EV, serta merasai sendiri pengalaman menggunakan jenama berkenaan.

Dalam perkembangan berkaitan, Proton e.MAS bukan sekadar menjual kenderaan, malah komited dalam membina ekosistem EV yang komprehensif. Sehingga November 2026, jenama ini telah mempunyai 64 pusat pengedar yang beroperasi di seluruh negara, termasuk 50 pusat servis dan 10 pusat baik pulih badan serta cat (Body & Paint). Bukan itu sahaja, ekosistem pengecasannya juga terus berkembang pesat dengan sejumlah 5,469 titik pengecasan yang boleh diakses dengan mudah menerusi Peta Pengecasan Langsung Proton e.MAS. Daripada jumlah tersebut, 111 merupakan pengecas pantas arus terus (DC) di pusat pengedar, manakala 2,079 titik pengecasan tersedia di lebih 720 kediaman bertingkat. Memang memudahkan pengguna EV!.

Poster Eksklusif & RevoLusi Reka Bentuk AI

Untuk memeriahkan lagi acara, sebanyak 350 poster eksklusif “Oh My Kawan” yang ditandatangani oleh Sasi The Don dan Dato’ Awie turut disediakan untuk pengunjung. Daripada jumlah itu, 300 poster diperuntukkan kepada pengunjung yang melengkapkan Borang Pendaftaran Minat Proton e.MAS, tertakluk pada ketersediaan, manakala 50 lagi dikhaskan untuk pemenang peraduan dalam talian. Ini memang jadi rebutan peminat!

Selain itu, pengunjung juga boleh mendapatkan maklumat mengenai e.MAS Impianku, iaitu sebuah pertandingan reka bentuk EV berasaskan kecerdasan buatan (AI). Inisiatif unik ini mengajak rakyat Malaysia untuk menghasilkan konsep kenderaan elektrik nasional idaman mereka. Pertandingan ini bertujuan mencungkil kreativiti masyarakat serta memberi ruang kepada orang ramai berkongsi idea mengenai masa depan mobiliti negara. Jadi, nampak gayanya Proton e.MAS bukan sahaja serius dalam pasaran EV, malah serius dalam melibatkan rakyat Malaysia dalam proses pembangunannya. Mantap!